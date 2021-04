Unity-Engine wird native Unterstützung für DLSS bekommen

Nachdem Epic Games das Deep Learning Super Sampling für die Unreal Engine 4 als native Komponente und Plugin verfügbar gemacht hatte, kündigen NVIDIA und die Entwickler der Unity-Engine einen ähnlichen Schritt für die gleichnamige Engine an.

Die Version Unity 2021.2, die später in diesem Jahr erscheinen soll, wird das DLSS ab Werk anbieten. Spieleentwickler, die mit der Unity-Engine entwicklen, können durch die Bank eine Unterstützung von DLSS anbieten – eine spezielle Anpassung ist nicht mehr notwendig. Wie nicht anders zu erwarten, zielen die Entwickler dabei auf Nutzer der High Definition Render Pipeline (HDRP), die ab der Entwicklerversion 2019LTS aus dem Jahr 2019 auch schon einige Raytracing-Effekte unterstützten. Der zweite Entwicklungspfad alias Universal Render Pipeline (URP) wird ohne DLSS (und weiterhin auch ohne Raytracing) auskommen.

DLSS ist ein AI-Upscaler, der ein in niedrigerer Auflösung berechnetes Bild in eine höhere Auflösung überführt. Dabei soll die Bildqualität weitestgehend dem nativen Rendering in der jeweiligen Auflösung entsprechen. In Echtzeit nimmt DLSS drei Inputs entgegen. Erstens, der niedrig aufgelöste mit Aliasing versehenes Frame, der von der Grafikkarte berechnet wird. Zweitens Bewegungsvektoren für den aktuellen Frame, so dass diese Bewegungen im nächsten Frame mit berechnet werden können und drittens den hochauflösenden, vorherigen Frame. Aus diesen Inputs setzt DLSS ein scharfes und hochauflösendes Bild zusammen, auf das dann die Nachbearbeitung und das UI/HUD angewendet werden.

In zahlreichen Gaming-Benchmarks haben wir uns bereits mit der Leistung und der Bildqualität von DLSS beschäftigt.

DLSS in der Unreal- und Unity-Engine nativ verfügbar zu machen, dürfte NVIDIA als Entwickler und Anwender der Technik dabei helfen, diese weiter in die Verbreitung zu bringen. Ob AMD sein Gegenstück FidelityFX Super Resolution noch in diesem Jahr wird anbieten können, bleibt hingegen abzuwarten.