FidelityFX Super Resolution: AMD strebt offenbar plattformübergreifende Lösung an

Neben der gestrigen Vorstellung der Radeon RX 6700 XT wurde auch erwartet, dass AMD sich zur Einführung der AI-Upscaling-Technik FidelityFX Super Resolution äußert. Aber dazu verlor AMD leider kein Wort. Gegenüber LinusTechTips aber schien sich AMD geäußert zu haben. Aus dem Video kann wie folgt zitiert werden:

"Apparently, rather than rushing out the door on only one new top-end card, they want it to be cross-platform in every sense of the word. So they actually want it running on all of their GPUs, including the ones inside consoles, before they pull the trigger."

Der Stand der Entwicklung von FidelityFX Super Resolution bleibt unbekannt. AMD scheint die Technik aber breiter aufstellen zu wollen. So soll sie nicht nur für die Desktop-Karten angeboten werden, sondern auch auf den Konsolen eingesetzt werden. Dies erklärt jedoch nicht, warum AMD nicht an einer Stelle schon startet, wenn die Technik denn bereit ist.

So bleibt nur weiter abzuwarten, wann AMD mit FidelityFX Super Resolution startet.