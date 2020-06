Weitere schicke Assets der Marbles RTX Demo

Einige an der Entwicklung der Marbles RTX Techdemo beteiligte Entwickler bzw. Künstler haben weitere Assets bzw. Screenshots der Assets veröffentlicht, die für die Demo verwendet wurden. Die Screenshots zeigen zahlreiche Elemente, die in dieser Form in der virtuellen Künstlerwerkstatt verwendet wurden, um die interaktive Grafikdemo zu erstellen.

Zu sehen sind imposant modellierte Pappbecher, Papierrollen, Klebeband welches die Bauteile miteinander verbindet sowie einzelne 3D-Elemente wie Blecheimer, alte Heizkörper, Vasen, Schraubzwingen und Maschinen, die in der Laufbahn der Murmel für einen Weitertransport verantwortlich sind.

In den einzelnen Elementen finden sich auch interessante Hinweise auf zahlreiche Technologien, Marken und Mitarbeiter von NVIDIA – beispielsweise CUDA, Jetson, Tensor und vieles mehr. Es lohnt sich also bei Art Station einmal etwas zu stöbern.

In Echtzeit vorgeführt wurde die Demo mit einer Quadro RTX 8000, die ein paar mehr Shader-, RT- und Tensor-Einheiten besitzt im Vergleich zu einer GeForce RTX 2080 Ti. Die Entwickler haben eine Veröffentlichung der Techdemo in Aussicht gestellt. Wann dies geschehen wird, ist aber nicht bekannt.