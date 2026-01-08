Werbung

Wenig überraschend dreht sich bei Alphacool auf der CES alles rund um das Thema Wasserkühlung. Mit im Gepäck hat man dabei einige neue Produkte, die im Verlaufe des Jahres 2026 auf den Markt gebracht werden sollen.

Vorgestellt wurde unter anderem die Core-2-Aurora-CPU-AIO. Die neue AiO ist ein weiteres Produkt der Core-Serie, welche die bisherige Eisbaer-Generation ablöst. Das Gehäuse besteht aus massivem Aluminium und bietet dadurch eine stabile Bauweise. Die Core-2-Aurora-CPU-AIO verwendet einen Kühlblock aus Vollkupfer und setzt auf standardisierte Komponenten aus dem DIY-Wasserkühlungsbereich. Die Konstruktion ist wartungsfreundlich und unterstützt laut Alphacool das Konzept der einfachen Reparierbarkeit.

Ebenfalls erstmals gezeigt wurden die neuen Core-AiO-GPU-Kühler. Die Core-GPU-AIO von Alphacool ist der Nachfolger der Eiswolf-Serie und basiert auf dem aktuellen Core-Design. Der Kühler besteht vollständig aus verchromtem Kupfer und ist auf hohe Wärmeabfuhr ausgelegt. Zwei Core DC‑LT‑2‑Pumpen gewährleisten den Flüssigkeitsdurchfluss. Durch das modulare Design lässt sich das System bei Bedarf erweitern und einfacher warten. Damit hat Alpahcool wieder ein aktuelles Produkt als Gegenspieler zum Lynk+-System.

Dazu passend gibt es ein neues Core-Tube-Reservoir mit Echtglaszylinder und Anschlüsse aus verchromtem Messing. Eine drehbare Halterung ermöglicht eine variable Positionierung im Gehäuse. Die große Öffnung erleichtert das Befüllen und Entlüften der Wasserkühlung sowie die Wartung.

Während in der Core-GPU-AIO noch die Core DC-LT 2 zum Einsatz kommt, stellt Alphacool auf der CES die neue Core DC-LT 3 PWM Pumpe vor. Die Pumpe bietet eine kompakte Bauform und arbeitet laut Hersteller geräuscharm. Mit einer Drehzahl von bis zu 3.600 U/min und einer maximalen Durchflussrate von 90 l/h eignet sie sich für Wasserkühlungssysteme mit CPU- und GPU-Kreisläufen. Die Drehzahl kann über PWM geregelt werden.

Neu ist auch die Core DDCzero-Pumpe. Die DDCzero-PWM-Pumpe wurde in Zusammenarbeit mit Xylem entwickelt und wird ausschließlich von Alphacool angeboten. Sie ist für den Betrieb von wassergekühlten High-End-PCs ausgelegt und zeichnet sich durch kompakte Abmessungen, leisen Betrieb und hohe Zuverlässigkeit aus.

Ebenfalls wieder passend dazu wird Alphacool das Core DDCzero Flat Reservoirs anbieten. Diese kombinieren die DDCzero-Pumpe mit einem kompakten Ausgleichsbehälter. Eine aRGB-Beleuchtung ist integriert. Durch den flachen Aufbau eignen sich die Reservoirs auch für kleinere Gehäuse. Das Design folgt der aktuellen Core-Serie von Alphacool. Integriert wird die neue Pumpe auch in das neue Core DDCzero Pumptop.

Darüber hinaus wird es bei Alphacool neue Distro-Plates, Manifolds, Fittinge, Schnellverschlusskupplungen und Tubes geben. Vieles davon richtet sich auch an das professionelle Server-Umfeld. Zu den meisten Produkten wird Alpahcool in zeitlicher Nähe zum Marktstart weitere Details veröffentlichen.