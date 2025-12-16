Werbung

Im November riefen wir in Zusammenarbeit mit Corsair unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest zu bewerben. Gesucht wurden wir fünf interessierte Tester, die einer brandaktuellen All-In-One-Wasserkühlung des Herstellers ausführlich auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von Corsair fünf Exemplare der Nautilus 360 RS LCD. Dabei handelt es sich um einen All-In-One-Wasserkühler der Oberklasse mit intelligenter Display-Steuerung, der im mittleren Preissegment angesiedelt ist und für Corsair somit das Preis-Leistungs-Modell darstellt. Herzstück ist nämlich ein integriertes, 2,1 Zoll großes IPS-Display auf dem Pumpendeckel, das nativ mit 480 x 480 Bildpunkten auflöst und flexibel konfigurierbar ist. Je nach Vorliebe lassen sich verschiedene Informationen darstellen – angefangen bei Temperatur-Werten des Prozessors bis hin zu aufwendigen GIFs sowie eigenen Bildern. Die Konfiguration erfolgt über die hauseigene iCUE-Software. Damit das Display stets gut ablesbar bleibt, soll es eine Helligkeit von mindestens 600 Nits erreichen und bei 30 Hz über 16,7 Millionen Farben darstellen können.

Ansonsten orientiert sich die AiO an der klassischen Nautilus-Wasserkühlung. Dazu gehören drei RS120-Lüfter mit einem Volumenstrom von 13,3 bis 72,8 CFM sowie einer besonders niedrigen Lautstärke von 10 bis 36 dB(A), aber auch ein Dreihphasenmotor mit FlowDrive-Engine für noch höhere Durchflussraten. Die Corsair Nautilus 360 RS LCD unterstützt sämtliche aktuelle Plattformen bis hin zu den hitzigsten High-End-CPUs von AMD und Intel. Während AMD-Nutzer mit dem Sockel AM5 und AM4 vollständig abgedeckt sind, gibt es auf Intel-Seite Unterstützung für die Sockel LGA1851 und LG1700.

Die Corsair Nautilus 360 RS LCD bietet mehrere praktische Funktionen, die den täglichen Betrieb erleichtern. Der Zero-RPM-Modus ermöglicht bei niedrigen Temperaturen einen kompletten Lüfterstillstand für absolute Ruhe, die Lüfter können mit einer Drehzahl zwischen 0 und maximal 2.100 U/min programmiert werden, was eine präzise Temperaturregelung per PWM ermöglicht. Die Schläuche sind mit 450 mm besonders lang, was eine Kompatibilität mit großzügig ausgestatteten PC-Gehäusen sicherstellt und eine flexible Positionierung ermöglicht. Das Daisy-Chain-Verbindungssystem an den Lüftern vereinfacht die Verkabelung erheblich – die Rotoren werden einfach hintereinander geschaltet und benötigen dann lediglich einen einzigen Anschluss.

Spezifikationen Kühlername Corsair Nautilus 360 RS LCD

Kaufpreis rund 155 Euro Homepage www.corsair.com Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator Maße Radiator (ohne Lüfter) 396 x 120 x 27 mm (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Schläuche textilummantelt Serienbelüftung 3x RS120, 120-mm-PWM-Lüfter mit 420 – 2.100 U/min (±10%) Sockel AMD: AM5, AM4

Intel: LGA 1851, 1700 Garantiedauer fünf Jahre

Die Corsair Nautilus 360 RS LCD ist aktuell in Weiß und Schwarz erhältlich und wird zu Preisen ab etwa 155 Euro angeboten. Damit richtet sich das Produkt an PC-Enthusiasten und Content Creator, die Wert auf aktive Systemüberwachung mit visueller Rückmeldung legen. Drei unserer Leser dürfen sie nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos ausprobieren.

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die fünf Hardwareluxx-Leser "Rego123", "paffi", DamnedFreak", "Hattori1000" und "arne_d" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Wasserkühlungs-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 30. November 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 01. Dezember 2025

Testzeitraum bis 04. Januar 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Corsair sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum