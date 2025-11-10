Werbung

Ende September riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Valkyrie zu bewerben. Gesucht wurden drei interessierte Tester, die einer brandaktuellen All-In-One-Wasserkühlung des Herstellers in Verbindung mit ihrer eigenen Hardware ausführlich auf den Prüfstand stellen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare der Valkyrie-V-Serie, wobei die späteren Teilnehmer selbst entscheiden dürfen, ob sie eine Version mit 240 oder 360 mm und in weiß oder schwarz haben möchten. Zur Auswahl stehen somit die Valkyrie V360 AIO und die V240 AIO jeweils mit LCD-Bildschirm. Die Serie umfasst leistungsstarke All-in-One-Flüssigkeitskühler für CPUs und soll eine hohe Kühlleistung mit einem auffälligen Design vereinen. Die 240 oder eben 360 mm großen Radiatoren lassen sich mit bis zu drei optimierten 120-mm-Lüftern ausrüsten und sind mit einem hochmodernen Pumpensystem ausgestattet, wodurch selbst die hitzigsten High-End-Prozessoren von AMD und Intel effizient und leise gekühlt werden sollen.

Highlight ist der integrierte 3,5 Zoll große LCD-Bildschirm mit 60 Hz Bildwiederholrate, der über die mitgelieferte Software dynamisch Systeminformationen, Bilder und Videos anzeigen kann und so eine ansprechende visuelle Gestaltung beim PC-Bau möglich macht – gerade denn, wenn das Gehäuse über ein großflächiges Glas-Seitenteil verfügt.

Ungewöhnlicher als das Display ist der lange A-RGB-Streifen an der Kabelabdeckung der Lüfter. Damit das Thema A-RGB-Beleuchtung nicht auf den PC beschränkt bleibt, legt Valkyrie sogar eine Aufstellfigur mit A-RGB-Beleuchtung bei. Die kann dann z.B. auf dem Gehäuse oder dem Gaming-Tisch platziert werden.

Je nach Ausführung kommt der Wärmetauscher der V-Serie auf Abmessungen von bis zu 379 x 120 x 27 mm, was dem Standard aktueller Radiatoren entspricht und somit Kompatibilität zu den meisten Gehäusen sicherstellt. Dabei werden bis zu drei 120-mm-Valkyrie S12-Lüfter mit Fluid-Dynamic-Lagern aufgeschnallt, die für einen Luftdurchsatz von bis zu 81,68 CFM bei maximal 2.150 U/min und einem Geräuschpegel von lediglich 29,5 dB(A) sorgen sollen. Das spricht für eine hohe Kühlleistung. Die Lüfter bieten zudem eine statische Druckleistung von 4,0 mmH₂O, ideal für die effektive Kühlung durch dichte Radiatorlamellen.

Spezifikationen Kühlername Valkyrie V240 LCD

Valkyrie V360 LCD

Kaufpreis 219,90 Euro (UVP)

249,90 Euro (UVP)

Homepage www.my-valkyrie.com www.my-valkyrie.com Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 240-mm-Radiator All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator Maße Radiator (ohne Lüfter) 276 x 120 x 27 mm (L x B x H) 397 x 120 x 27 mm (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Schläuche textilummantelt, 39,5 cm lang textilummantelt, 42,5 cm lang Serienbelüftung 2x 120 mm mit 800 - 2.150 U/min 3x 120 mm mit 800 - 2.150 U/min Sockel AMD: AM4, AM5

Intel: LGA 115x, 1200, 1700, 1851, 2011, 2011-3, 2066 AMD: AM4, AM5

Intel: LGA 115x, 1200, 1700, 1851, 2011, 2011-3, 2066 Garantiedauer fünf Jahre fünf Jahre

Die Pumpe wird per PWM-Signal geregelt und macht sich mit einer maximalen Geschwindigkeit von 2.800 U/min ans Werk. Insgesamt ist die Valkyrie V360 AIO LCD so für eine CPU-Verlustleistung von bis zu 300 W ausgelegt. Beide Versionen sind kompatibel mit aktuellen Intel-Sockeln (LGA 1851, 1700, 1200, 115X) sowie zu AMD-Sockeln (AM5, AM4). Dank gesleevter, 425 mm langer und besonders flexibler Schläuche soll eine einfache Montage möglich sein.

Valkyrie stellt sowohl das 240-mm-Modell V240 LCD als auch das 360-mm-Modell V360 LCD zur Verfügung. Für die V240 LCD wird eine UVP von 219,90 Euro aufgerufen, die V360 LCD soll 249,90 Euro kosten. Im Preisvergleich liegen die Straßenpreise etwas darunter. Zum Lieferumgang gehört ein umfangreiches Zubehör. Neben Anleitung, Garantiehinweisen und dem Montagematerial liegen eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, Klettverschlüsse, drei Schlauchklammern, ein USB-Adapter (Pfostenstecker auf USB-A), ein A-RGB-Splitter, ein Werkzeug zum Anziehen der Montagebolzen und der Rändelmuttern und eine A-RGB-Aufstellfigur bei.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind in der letzten Woche alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die drei Forennutzer "Chakotey", "zwerg-05" und "Sir Demencia" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Wasserkühlungs-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 5. Oktober 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 6. Oktober 2025

Testzeitraum bis 09. Dezember 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Valkyrie sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

Preise und Verfügbarkeit Valkyrie V360 LCD Black, schwarz Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 219,90 EUR Zeigen >>