In Zusammenarbeit mit Valkyrie suchen wir ab sofort drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einer brandaktuellen All-In-One-Wasserkühlung des Herstellers in Verbindung mit ihrer eigenen Hardware ausführlich auf den Prüfstand stellen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket am Ende behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare der Valkyrie-V-Serie, wobei die späteren Teilnehmer selbst entscheiden dürfen, ob sie eine Version mit 240 oder 360 mm und in weiß oder schwarz haben möchten. Zur Auswahl stehen somit die Valkyrie V360 AIO und die V240 AIO jeweils mit LCD-Bildschirm. Die Serie umfasst leistungsstarke All-in-One-Flüssigkeitskühler für CPUs und soll eine hohe Kühlleistung mit einem auffälligen Design vereinen. Die 240 oder eben 360 mm großen Radiatoren lassen sich mit bis zu drei optimierten 120-mm-Lüftern ausrüsten und sind mit einem hochmodernen Pumpensystem ausgestattet, wodurch selbst die hitzigsten High-End-Prozessoren von AMD und Intel effizient und leise gekühlt werden sollen.

Highlight ist der integrierte 3,5 Zoll große LCD-Bildschirm mit 60 Hz Bildwiederholrate, der über die mitgelieferte Software dynamisch Systeminformationen, Bilder und Videos anzeigen kann und so eine ansprechende visuelle Gestaltung beim PC-Bau möglich macht – gerade denn, wenn das Gehäuse über ein großflächiges Glas-Seitenteil verfügt.

Ungewöhnlicher als das Display ist der lange A-RGB-Streifen an der Kabelabdeckung der Lüfter. Damit das Thema A-RGB-Beleuchtung nicht auf den PC beschränkt bleibt, legt Valkyrie sogar eine Aufstellfigur mit A-RGB-Beleuchtung bei. Die kann dann z.B. auf dem Gehäuse oder dem Gaming-Tisch platziert werden.

Je nach Ausführung kommt der Wärmetauscher der V-Serie auf Abmessungen von bis zu 379 x 120 x 27 mm, was dem Standard aktueller Radiatoren entspricht und somit Kompatibilität zu den meisten Gehäusen sicherstellt. Dabei werden bis zu drei 120-mm-Valkyrie S12-Lüfter mit Fluid-Dynamic-Lagern aufgeschnallt, die für einen Luftdurchsatz von bis zu 81,68 CFM bei maximal 2.150 U/min und einem Geräuschpegel von lediglich 29,5 dB(A) sorgen sollen. Das spricht für eine hohe Kühlleistung. Die Lüfter bieten zudem eine statische Druckleistung von 4,0 mmH₂O, ideal für die effektive Kühlung durch dichte Radiatorlamellen.

Spezifikationen Kühlername Valkyrie V240 LCD

Valkyrie V360 LCD

Kaufpreis 219,90 Euro (UVP)

249,90 Euro (UVP)

Homepage www.my-valkyrie.com www.my-valkyrie.com Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 240-mm-Radiator All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator Maße Radiator (ohne Lüfter) 276 x 120 x 27 mm (L x B x H) 397 x 120 x 27 mm (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Schläuche textilummantelt, 39,5 cm lang textilummantelt, 42,5 cm lang Serienbelüftung 2x 120 mm mit 800 - 2.150 U/min 3x 120 mm mit 800 - 2.150 U/min Sockel AMD: AM4, AM5

Intel: LGA 115x, 1200, 1700, 1851, 2011, 2011-3, 2066 AMD: AM4, AM5

Intel: LGA 115x, 1200, 1700, 1851, 2011, 2011-3, 2066 Garantiedauer fünf Jahre fünf Jahre

Die Pumpe wird per PWM-Signal geregelt und macht sich mit einer maximalen Geschwindigkeit von 2.800 U/min ans Werk. Insgesamt ist die Valkyrie V360 AIO LCD so für eine CPU-Verlustleistung von bis zu 300 W ausgelegt. Beide Versionen sind kompatibel mit aktuellen Intel-Sockeln (LGA 1851, 1700, 1200, 115X) sowie zu AMD-Sockeln (AM5, AM4). Dank gesleevter, 425 mm langer und besonders flexibler Schläuche soll eine einfache Montage möglich sein.

Valkyrie stellt sowohl das 240-mm-Modell V240 LCD als auch das 360-mm-Modell V360 LCD zur Verfügung. Für die V240 LCD wird eine UVP von 219,90 Euro aufgerufen, die V360 LCD soll 249,90 Euro kosten. Im Preisvergleich liegen die Straßenpreise etwas darunter. Zum Lieferumgang gehört ein umfangreiches Zubehör. Neben Anleitung, Garantiehinweisen und dem Montagematerial liegen eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, Klettverschlüsse, drei Schlauchklammern, ein USB-Adapter (Pfostenstecker auf USB-A), ein A-RGB-Splitter, ein Werkzeug zum Anziehen der Montagebolzen und der Rändelmuttern und eine A-RGB-Aufstellfigur bei.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 5. Oktober ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Valkyrie!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 5. Oktober 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 6. Oktober 2025

Testzeitraum bis 09. Dezember 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Valkyrie sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

