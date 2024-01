Werbung

Alphacool hat einen neuen Wasserkühler der Eisblock Aurora-Serie angekündigt, diesmal für das Referenz-Design der AMD Radeon RX 7800 XT.

Wie auch bei den anderen Vertretern der Eisblock Aurora Kühler-Reihe kommen auch bei dem neusten Modell die bekannten Elemente zum Tragen. Dazu gehört etwa eine optimierte Finnenstruktur, die gemeinsam mit AMD-Boardpartnern entwickelt worden sein soll. Dabei beträgt die Finnendicke 0,4 mm, ebenso wie der Abstand der Kühlfinnen zueinander. Das will einen guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Erhöhung der möglichen Kühlfläche gewährleisten. Die über ein überarbeitetes Inlay verfügende Düsenplatte will dabei helfen, den Wasserdruck besser auf die Finnen zu verteilen und die Wärmeaufnahme so zu optimieren.

Der Kühler selbst besteht vollständig aus verchromtem Kupfer. Die Verchromung ist dabei wesentlich härter als eine Vernickelung und kann dadurch deutlich unempfindlicher gegen Säuren, Kratzer und Schäden sein. Der Gefahr von abplatzenden Vernickelungen ist damit zudem vollständig begegnet.

Das Aurora Design des Kühlers ähnelt im Kern den anderen Modellen, gekennzeichnet durch einen den gesamten Kühler umlaufenden O-Ring. Die Konstruktion rund um die Kühlfinnen und der Jetplate will zudem für eine klarere Optik sorgen. Die Beleuchtung wird durch digital adressierbare RGB-LEDs sichergestellt. Auch das Terminal entspricht in seiner Formgebung dem klassischen Aurora Design.

Im Lieferumfang enthalten ist zudem Alphacool's Subzero Wärmeleitpaste. Mit einer angegebenen Wärmeleitfähigkeit von 16 W/mK braucht sich die Wärmeleitpaste nicht vor Konkurrenten am Markt zu verstecken. Das elektrisch nichtleitende Thermal Grease soll sich dabei gut für hohe Anpressdrücke eignen und sich aufgrund der Viskosität von 850.000 TF auch gut verarbeiten lassen. Auf den Spannungswandlern und dem Grafikspeicher kommen Alphacool Soft Pads mit 1mm Dicke zum Einsatz. Die Wärmeleitfähigkeit der Pads liegt dabei bei angegebenen 7 W/mK. Die Pads für die Rückseite des PCB sind 3mm dick und verfügen über eine ausgewiesene Wärmeleitfähigkeit von 3 W/mK.

Der Kühler samt Backplate kann ab sofort für 159,98 Euro bei Alphacool vorbestellt werden.