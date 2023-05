Werbung

Mit der ProArt-Serie will ASUS vor allem professionelle Kreative ansprechen - also Content Creators. Mit der ProArt LC 420 hat man nun sogar eine AiO-Kühlung für diesen Bereich präsentiert.

Bisher werden vor allem Notebooks, Mainboards und Monitore in der ProArt-Linie angeboten. Doch offenbar geht ASUS davon aus, dass so mancher Content Creator durchaus einen Eigenbau-PC nutzt und deshalb auch eine entsprechende AiO-Kühlung verbauen könnte. Die meisten AiO-Kühlungen wollen aktuell möglichst auffallen. A-RGB-Beleuchtung auf dem Pumpendeckel und an den Lüftern ist da praktisch schon Standardausstattung. Die ProArt LC 420 zeigt sich optisch hingegen ganz zurückhaltend.

Sie ist eine AiO-Kühlung mit großem 420-mm-Radiator und entsprechend auch für sehr leistungsstarke Prozessoren geeignet. ASUS liefert drei unbeleuchtete 140-mm-Lüfter mit. Dabei setzt man auf hochwertige Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM. Diese Lüfter arbeiten mit 500 bis 2.000 U/min. Sie finden auf einem schlanken Aluminiumradiator Platz. Die Bodenplatte des CPU-Kühlers wird aus Kupfer gefertigt.

Die ProArt LC 420 ist zu den AMD-Sockeln AM4 und AM5 und zu den Intel-Sockeln LGA 1700, 1200 und 115x kompatibel. Zu Verkaufsstart und Preis haben wir noch keine Informationen. ASUS hat aber zumindest schon kommuniziert, dass sechs Jahre Garantie zugesichert werden.