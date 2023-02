Werbung

Mit der AF RGB ELITE PWM-Serie hat Corsair neue RGB-Lüfter vorgestellt, die besonders leistungsstark sein sollen. Diese Lüfter nutzt man auch gleich für neue AiO-Kühlungen: Die iCUE ELITE CAPELLIX XT- und die ELITE LCD XT-Serie.

Mit H60x und H100x RGB ELITE wurden zudem gleich noch zwei weitere und günstigere AiO-Kühlungen vorgestellt, auf denen ein bzw. zwei SP120 RGB ELITE AirGuide-Lüfter werkeln.

Die neuen Modelle mit AF RGB ELITE PWM-Lüftern

Sowohl die Modelle aus der iCUE ELITE CAPELLIX XT- als auch die aus der ELITE LCD XT-Serie sollen von den neuen AF RGB ELITE-Lüftern profitieren. Corsair sieht sie als ideale Partner für die aktuellen Intel Core-Prozessoren der 13. Generation und AMD Ryzen 7000 Series-Prozessoren. Die beiden Serien unterscheiden sich in der Gestaltung des Pumpendeckels. Während der bei der ELITE CAPELLIX XT von 33 hellen Capellix-LEDs geziert wird, sitzt auf dem Pumpendeckel der ELITE LCD XT ein 2,1-Zoll-IPS-LCD. Dieses Display kann sowohl Echtzeit-Daten als auch individuelle Grafiken und GIF-Animationen anzeigen.

Die iCUE ELITE CAPELLIX XT-Serie umfasst die Modelle iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT mit 240-mm-Radiator, iCUE H115i ELITE CAPELLIX XT mit 280-mm-Radiator, iCUE H150i ELITE CAPELLIX XT mit 360-mm-Radiator und iCUE H170i ELITE CAPELLIX XT mit 420-mm-Radiator. Aus der ELITE LCD XT-Serie gibt es hingegen nur die drei Modelle iCUE H100i ELITE XT, iCUE H150i ELITE XT und iCUE H170i ELITE LCD XT, es fehlt also die 280-mm-Option. Geeignet sind diese AiO-Kühlungen aktuell für AMD AM4, AM5 und sTRX4/sTR4 sowie Intel LGA 115X, 1200, 1700, 2011, 2066.

Beide AiO-Kühlungsserien werden relativ hochpreisig. Als günstigstes Modell kostet bereits die iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT 219,90 Euro. Das Top-Modell iCUE H170i ELITE LCD XT soll stolze 405,90 Euro kosten.

H60x und H100x RGB ELITE

H60x und H100x RGB ELITE sollen sich eher an Einsteiger richten. Während die iCUE H60x RGB ELITE eine 120-mm-AiO-Kühlung ist, bietet die iCUE H100x RGB ELITE einen 240-mm-Radiator. Corsair verbaut jeweils SP120 RGB ELITE AirGuide-Lüfter. Zusätzlich wird auch der Pumpendeckel von A-RGB-LEDs in Szene gesetzt. Ungewöhnlich für Corsair ist, dass die Beleuchtung einfach über einen üblichen 5 V-ARGB-Mainboard-Header gesteuert werden kann. Die Lüfter sind aber auch mit Corsairs iCUE-Software kompatibel (in Kombination mit einem separat erhältlichen iCUE-Controller). Beide AiO-Kühlungen sind für die AMD-Sockel AM4 und AM5 und für die Intel-Sockel LGA 115X, 1200, 1700 und 2066 geeignet.

Für die iCUE H60x RGB ELITE setzt Corsair eine UVP von 103,90 Euro kosten. Die iCUE H100x RGB ELITE soll 138,90 Euro kosten und ist damit deutlich günstiger als sämtliche Modelle der iCUE ELITE CAPELLIX XT- und der ELITE LCD XT-Serie.