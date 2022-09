EKWB stellt Wasserkühler für die GeForce RTX 4090 vor

Mit dem Launch der stromhungrigen GeForce RTX 4090 stellt sich die Frage nach möglichst leistungsstarken Kühllösungen - und damit nach passenden Komplettwasserkühlern. Eine der ersten Optionen hat EKWB mit dem EK-Quantum Vector² FE RTX 4090 vorgestellt.

NVIDIAs neues Top-Modell GeForce RTX 4090 legt die Messlatte in vielen Bereichen höher. Das gilt auch für die TDP. Schon die Standard-TDP wurde mit 450 W spezifiziert. Die maximale TDP liegt sogar bei extremen 660 W. Um es mit den Worten von EKWB zu sagen: "with great power comes great heat". Wie die werkseitigen Kühllösungen mit der enormen Leistungsaufnahme und Abwärme umgehen werden, müssen erste Tests zwar noch zeigen. Der Wechsel auf Komplettwasserkühler könnte also besonders attraktiv sein.

Wir haben bereits über den Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 4090 berichtet, der als einer der ersten Komplettwasserkühler für das neue GeForce-Flaggschiff vorgestellt wurde. Als Alternative bietet EKWB seinen EK-Quantum Vector² FE RTX 4090 D-RGB an. Er wurde für die Founders Edition entwickelt und deckt deren PCB vollständig ab. Der Kühler ist ein Set aus einem Vector², einer schwarz eloxierten Aluminium-Backplate und einer angepassten Single-Slot-Blende. EKWB legt Wert auf ein minimalistisches Design. Das gilt besonders für die Variante mit Acetal-Deckel, bei der selbst die A-RGB-Beleuchtung vergleichsweise dezent ausfällt. Bei der Plexi-Version wird hingegen das transparente Plexiglas-Element großflächig beleuchtet.

Der Kühler kombiniert eine Strahlplatte mit einem 3D-Plexi-Einsatz und soll so für einen gleichmäßigeren Durchfluss und höhere Leistung sorgen. EK-typisch soll der Durchflusswiderstand gering ausfallen und der Kühler auch gut mit leistungsschwachen bzw. weit heruntergeregelten Pumpen harmonieren. Die Bodenplatte besteht aus vernickeltem Kupfer. Magnetische Abdeckungen verdecken die Schrauben an den Anschlussterminals. Die schwarzen Schrauben der Backplate können durch ebenfalls mitgelieferte, vernickelte Schrauben ersetze werden. Das L-Profil der Backplate sorgt dafür, dass die Grafikkarte umschlossen und die Kühlfläche vergrößert wird.

Die beiden Varianten des EK-Quantum Vector² FE RTX 4090 können im EKWB-Shop bereits vorbestellt werden. Der Preis liegt bei 239,90 Euro.