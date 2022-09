NVIDIA stellt die ersten Modelle der GeForce-RTX-40-Serie vor

Der heiße Herbst geht heute in die nächste Runde, denn neben den Ryzen-7000-Prozessoren von AMD und den Raptor-Lake-Modellen von Intel hat nun auch NVIDIA erste Details zur GeForce-RTX-40-Serie veröffentlicht. Dies geschah, eigentlich etwas ungewöhnlich, im Rahmen der GPU Technologies Conference kurz GTC. Eigentlich behält sich NVIDIA diese gerne für sein Datacenter-Umfeld vor, in diesem Jahr aber offenbar nicht.

Durch zahlreiche Leaks, zuletzt aber vor allem durch eine eigene angekurbelte Marketing-Kampagne, sind zumindest die Modellserie und der Codename der Architektur bekannt: Die GeForce-RTX-40-Series-Karten basieren auf der Lovelace-Architektur, benannt nach Ada Lovelace, einer britischen Mathematikerin.

Kommen wir direkt zu den wichtigsten Fakten. Mit der GeForce RTX 4080 und GeForce RTX 4090 werden gleich zwei neue Modelle vorgestellt. Die GeForce RTX 4080 wird es in zwei Varianten geben. Diese unterscheiden sich trotz den gleichen Modellnamens aber nicht nur in der Speicherausstattung, sondern auch in den Funktionseinheiten. Ohne größere Umschweife zu den technischen Daten. Die Lücken in der Tabelle werden wir hoffentlich in den kommenden Stunden schließen können.

Gegenüberstellung der Karten GeForce RTX 4080 12 GB GeForce RTX 4080 16 GB GeForce RTX 4090 GPU AD104

AD103 AD102

Transistoren - - - Fertigung 4 nm 4 nm 4 nm Chipgröße - - - FP32-ALUs 7.680 9.728 16.384 INT32-ALUs - - - SMs 60 76 128 Tensor Cores - - - RT Cores - - - Basis-Takt - - - Boost-Takt 2.610 MHz 2.505 MHz 2.520 MHz Speicherkapazität 12 GB 16 GB 24 GB Speichertyp GDDR6X GDDR6X GDDR6X

Speicherinterface 192 Bit 256 Bit 384 Bit Speichertakt - - - Speicherbandbreite 504 GB/s 720 GB/s 1.008 GB/s TDP 285 W 325 W 450 W max TDP 660 W 516 W 366 W Preis 899 US-Dollar 1.199 US-Dollar 1.599 US-Dollar

Das Spitzenmodell der heutigen Neuvorstellung ist die GeForce RTX 4090. Sie basiert auf der Ada102-GPU und bringt es auf 128 SMs, was gleichbedeutend mit 16.384 FP32-Recheneinheiten ist. Wie viele INT32-, RT- und Tensor-Cores pro SM vorhanden sind, ist aktuell noch nicht bekannt. Die RT- und Tensor-Cores liegen aber allesamt in einer neuen Ausführung vor, so dass deren Effizienz deutlich besser als beim Vorgänger sein soll. NVIDIA spricht von einer um den Faktor zwei bis drei höheren Raytracing-Leistung.

Zu den Shader- und sonstigen Funktionseinheiten der GeForce RTX 4090 gesellen sich auch noch 24 GB an GDDR6X-Sepicher, der über ein 384 Bit breites Speicherinterface angebunden ist. Die Speicherbandbreite liegt somit bei etwa 1 TB/s. Die TGP (Total Graphics Power) der Karte soll 450 W betragen, maximal sind sogar 660 W möglich. Bereits ab dem 12. Oktober wird die GeForce RTX 4090 erhältlich sein. Der Preis liegt bei 1.599 US-Dollar.

GeForce RTX 4080 in zwei Varianten

Bei der GeForce RTX 4080 muss man etwas genauer hinschauen. Hier wird es zwei Modelle geben, die sich in der Ausstattung unterscheiden. 25 % mehr Funktionseinheiten sind bei der stärkeren der beiden GeForce RTX 4080 vorhanden. Zudem fällt der Speicherausbau mit 16 zu 12 GB hier größer aus. Der Speicher ist auch über ein breiteres Speicherinterface angebunden und kommt daher auf eine höhere Speicherbandbreite – 720 GB/s für die Variante mit 16 GB und 504 GB/s für das kleinere Modell mit 12 GB Grafikspeicher. Eine TGP von 285 zu 320 W sind ein weiterer Faktor, ebenso wie der Preis von 1.199 zu 899 US-Dollar. Die beiden Modelle der GeForce RTX 4080 sollen ab November erhältlich sein.

Allen bisher vorgestellten Modellen der GeForce-RTX-40-Serie gemein ist die Tatsache, dass sie per PCI-Express 4.0 angebunden sind. Zudem kommt auf den Founders-Edition-Karten immer der 12VHPWR-Anschluss zum Einsatz. Zu den Founders-Edition-Karten selbst kann man nur sagen, dass diese der aktuellen GeForce-RTX-30-Serie sehr ähnlich sind. Design und Kühlkonzept wurden also weitestgehend übernommen.

Ob es nun besonders clever ist zwei Karten als GeForce RTX 4080 auf den Markt zu bringen, sei einmal dahingestellt. Vermutlich versucht NVIDIA die Produktpalette damit nominell etwas zu verschlanken, aber natürlich sind es dennoch unterschiedlichen Karten. Vorerst positionieren sich die drei neuen Modelle der GeForce-RTX-40-Serie über den bisherigen Modellen. Sicherlich aber wird NVIDIA die Produktpalette im Verlaufe der kommenden Monate nach unten hin mit neuen Karten abrunden.

Wir werden diese Meldung in den kommenden Stunden um weitere Details ergänzen.