Alphacool präsentiert den Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 4090

Die neue Generation der Geforce-RTX-Grafikkarten ist da und passend dazu hat auch der Hersteller Alphacool sein Sortiment um neue Wasserkühler erweitert. Die neuen Lösungen bringen zahlreiche Verbesserungen mit sich. Der Hersteller setzt unter anderem nur noch auf verchromte statt vernickelte Kupferkühler. Eine Verchromung ist unter anderem deutlich härter und widerstandsfähiger als die Variante aus Kupfer. Zudem hat der Hersteller die Kühlfinnen auf 0,4 mm reduziert. Der Abstand zwischen den Finnen beträgt ebenfalls 0,4 mm. Dadurch entsteht eine größere Kühlfläche und gleichzeitig ein niedrigerer Durchflusswiderstand, was wiederum die Leistung des Kühlers verbessert.

Außerdem hat Alphacool die Wasserführung mit dem Ziel überarbeitet, den Wasserstrom zur Jetplate zu optimieren. Die erwähnte Jetplate ist in die Kühlfinnen eingelassen. Zusätzlich kommt ein neu entworfener Inlet mit O-Ring zum Einsatz. Als Wärmeleitpaste liegt die Alphacool Subzero mit 16 W/mk bei. Für die Spannungswandler und den Grafikspeicher werden 1mm dünne 7 W/mk Soft Pads verwendet.

In Zusammenarbeit mit diversen Boardpartnern von NVIDIA wurde die Basis des bisherigen Eisblock-Kühlers laut eigenen Angaben nahezu vollständig überarbeitet. Besagte Anpassungen spiegeln sich auch in der Gesamtoptik des Kühlers wieder. Zu den weiteren Features zählen 12 digitale ARGB-LEDs sowie vier G1/4-Zoll-Anschlüsse. Das Backplate wurde aus Aluminium gefertigt. Bei der Kühleroberseite kommt Acryl zum Einsatz.

Die neuen Kühler befinden sich aktuell in der Produktion und werden ab Mitte Oktober an Endkunden und Reseller ausgeliefert. Eine AIO-Variante in Form der Eiswolf 2 wird in Kürze folgen. Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 4090 mit Backplate liegt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 160 Euro und kann hier bestellt werden.