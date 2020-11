Lesertest zur be quiet! Pure Loop: Das sind die Teilnehmer!

Im Oktober riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit be quiet! zu bewerben. Gesucht wurden vier Tester für die neue Pure-Loop-All-In-One-Wasserkühlung des Herstellers mit 120, 240, 280 und 360 mm. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt wird den Testern jeweils ein Modell der neuen Pure-Loop-Reihe, die be quiet! fast vier Jahre nach seiner letzten All-In-One-Wasserkühlung zu Beginn des Monats offiziell angekündigt hatte. Welches Modell die Lesertester unter die Lupe nehmen werden, darüber dürfen die Teilnehmer selbst entscheiden. Die be-quiet!-Pure-Loop-Reihe wird in vier Größen angeboten, die sich eigentlich nur innerhalb der Radiator-Größe und Lüfter-Anzahl unterscheiden, damit aber natürlich auch in Sachen Kühlleistung und Platzverbrauch Unterschiede machen.

Das Einstiegsmodell bietet einen 120-mm-Radiator, das Topmodell setzt hingegen auf ein 360-mm-Modell. Dazwischen sortieren sich zwei Varianten mit 240 und 280 mm großem Wärmetauscher ein. Damit lassen sich die neuen AiOs vielseitig und für ganz unterschiedliche Szenarien einsetzen, alle Modelle versprechen jedoch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Im Gegensatz zu vielen Konkurrenz-Lösungen sind sie nachfüllbar, womit es einen eigene Refill-Port für den Flüssigkeitsaustausch direkt am Radiator gibt. Darüber hinaus setzt be quiet! auf eine zweifach entkoppelte Pumpe, welche jedoch nicht direkt im Kühlerblock integriert ist, sondern sich in einem kleinen Kunststoffbehälter vor dem Radiator befindet. Der Kühlblock, welcher direkt auf den CPU-Sockel montiert ist, ist weiß beleuchtet. Zur weiteren Ausstattung zählen die hauseigenen Pure-Wings-2-Lüfter, deren Anzahl sich natürlich an der Radiatorgröße orientiert. Sie sollen besonders leise agieren.

Spezifikationen Kühlername be quiet! Pure Loop 360mm be quiet! Pure Loop 280mm be quiet! Pure Loop 240mm be quiet! Pure Loop 120mm Kaufpreis etwa 110 Euro etwa 95 Euro etwa 89 Euro etwa 79 Euro Homepage www.bequiet.com Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator All-in-One Wasserkühlung mit 280-mm-Radiator All-in-One Wasserkühlung mit 240-mm-Radiator All-in-One Wasserkühlung mit 120-mm-Radiator Maße Radiator (ohne Lüfter) 397 x 120 x 27 mm (L x B x H) 317 x 140 x 27 mm (L x B x H) 277 x 120 x 27 mm (L x B x H) 157 x 120 x 27 mm (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Schläuche textilummantelt, 40 cm lang Serienbelüftung 3x Pure Wings 2 120mm PWM high-speed, maximal 2.000 U/min 2x Pure Wings 2 140mm PWM high-speed, maximal 2.000 U/min 2x Pure Wings 2 120mm PWM high-speed, maximal 2.000 U/min 1x Pure Wings 2 120mm PWM high-speed, maximal 2.000 U/min Pumpendrehzahl 5.500 U/min Sockel AMD: AM4 / AM3(+)

Intel: LGA 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) square ILM Garantiedauer drei Jahre

Je nach Modell werden unterschiedliche Core- und Ryzen-CPUs adressiert: Die Pure Loop 120mm sieht man vor allem für den Intel Core i3 und AMD Ryzen 3 (oder niedriger) vor. Die Pure Loop 240mm für Intel-Core-i5- und AMD-Ryzen-5-Prozessoren und die Pure Loop 280mm für Intel-Core-i5/i7- und AMD-Ryzen-5/7-CPUs. Die be quiet! die Pure Loop 360mm soll hingegen typischerweise auf Intel Core i7/i9 und AMD Ryzen 7/9 eingesetzt werden.

Seit Anfang des Monats sind sie zu Preisen ab etwa 80 bis rund 110 Euro erhältlich.

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl die Teilnehmer gemacht und freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die vier Forenmitglieder "Locras", "nFac", "roysommer1406" und "xmogelx" die 120-, 240-, 280- und 360-mm-Version in dieser Reihenfolge erhalten werden. Sie werden in Kürze per privater Forennachricht benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der All-In-One-Wasserkühlungen haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Testberichte eigenständig für die Community im Wasserkühlungs-Unterforum zu veröffentlichen!

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Reviews!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 25. Oktober 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 26. Oktober 2020

Testzeitraum bis 29. November 2020

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von be quiet! sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

