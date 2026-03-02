Werbung

Die wichtigsten Rahmenbedingungen zum Start des Arrow Lake-Refresh, der wohl als Core Ultra 200S Plus in den Markt eingeführt wird, scheinen festzustehen. Der 23. März wurde als Starttermin bereits in der Vergangenheit genannt. Laut Videocardz gibt es einen gestaffelten Start mit einer Vorstellung am 11. März und einem weiteren Embargo am besagten 23. März.

Das Upadte von Arrow Lake hätte ein typischer Refresh werden sollen: Hier und da etwas mehr Takt, das war es. Aber Intel hat sich offenbar für eine andere Vorgehensweise entschieden. Das Topmodell Core Ultra 9 290K Plus mit 8P+16E Kernen und dem leichten Taktplus wurde den Gerüchten zufolge sogar komplett gestrichen. Der Core Ultra 7 270K Plus soll nun ebenfalls 8P+16E Kerne zu bieten haben. Auch dem Core Ultra 5 250K Plus werden vier zusätzliche Efficiency-Kerne spendiert.

Intel geht also den Weg, diesen beiden Modellen mehr Kerne zur Seite zu stellen und darüber einen Mehrwert darzustellen. Die TDP-Limits bleiben unangetastet. Der Speichercontroller wird zudem für DDR5-7200 validiert. Vermutlich gilt dies für den Einsatz von CUDIMMs.

Im Mittelklasse-Segment könnten der Core Ultra 7 270K Plus und Core Ultra 5 250K Plus damit noch etwas besser dastehen, als sie dies bereits heute tun. Dies wird aber auch davon abhängen, wie Intel die neuen Modelle preislich positioniert.