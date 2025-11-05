Werbung

Bis zu 16 Zen-5-Kerne und eine gut ausgebaute integrierte GPU auf Basis der RDNA-3.5-Architektur sind das Aushängeschild der Ryzen-AI-Max+-Serie von AMD. Nun sind in der Online-Datenbank des Passmark weitere, bisher unbekannte Modelle aufgetaucht. Konkret handelt es sich um die Modelle Ryzen AI Max 388 und 392.

Auffälligstes Merkmal der nun aufgetauchten Modelle ist die Tatsache, dass die beiden neuen Modelle mit 40 Compute Units über den Maximalausbau der integrierten GPU (alias Radeon 8060S) verfügen, nicht aber über die vollen möglichen CPU-Kerne von bis zu 16. Der Ryzen AI Max 392 soll laut der vorliegenden Informationen auf 12 Kerne kommen, beim Ryzen AI Max 388 sind es derer acht.

Ein weiteres Merkmal der Ryzen-AI-Max-Prozessoren ist der mit 256 GB/s angebundene LPDDR-Speicher, der nicht nur Kapazitäten von bis zu 128 GB erreichen kann, sondern eben auch eine hohe Speicherbandbreite vorzuweisen hat. Bisher kommen die Strix-Halo-Modelle daher vorrangig in kompakten KI-Systemen zum Einsatz. Günstigere Modelle wurden aber auch schon länger in ebenfalls kompakten Mini-PCs und Gaming-Handhelds erwartet – teilweise hat man solche Ankündigungen auch schon gesehen.

Ob es nun tatsächlich zu einer Welle von Gaming-Handhelds mit diesen Prozessoren kommen wird, bleibt abzuwarten. AMD sieht die Ryzen-Z2-Serie vorrangig für einen solchen Einsatz. Mit dem ASUS ROG Xbox Ally X (Test) haben wir uns ein solches Modell mit Ryzen Z2 Extreme angeschaut. In dieser Form kommen allerdings nur 16 Compute Units zum Einsatz, bei den Ryzen-AI-Max sprechen wir eben von bis zu 40 Compute Units. Die Grafikleistung dürfte hier also vielfach höher sein.