Es gibt einen neuen Weltrekord für den höchsten erreichten Takt eines Prozessors zu vermelden. Ein chinesisches Overclocking-Team hat mit einem Core i9 14900KF einen Takt von 9.130,33 MHz erreicht. Der vorherige Rekord wurde mit einem Core i9-14900KS aufgestellt und lag bei 9.117,75 MHz.

Beim verwendeten Mainboard handelte es sich um ein ASUS ROG Maximus Z790 Apex. Die weiteren Komponenten, wie die verwendete GeForce RTX 3050 oder der DDR5-Speicher von Corsair bei einem Takt von 2.872 MHz spielten beim Ergebnis aber keinerlei Rolle.

Gekühlt wurde der Prozessor mittels flüssigen Heliums. Helium kondensiert bei -269 °C (Siedepunkt) zu einer Flüssigkeit. Der sonst im Extreme-Overclocking verwendete flüssige Stickstoff hat einen Siedepunkt von -196 °C und somit bietet das Helium hier noch etwas Potenzial in der Temperatur. Allerdings ist flüssiges Helium in der Handhabung nicht so einfach – so wie flüssiger Stickstoff eigentlich auch. Hinzu kommt, dass flüssiges Helium um ein Vielfaches teurer ist.

Mit der Core-Prozessoren der 13. Generation alias Raptor Lake wurde im Dezember 2022 erstmals die Marke von 9 GHz geknackt. Davor wurden die Rekorde von 2011 bis eben 2022 von den AMD FX-Prozessoren namens Vishera auf Basis der Piledriver-Architektur gehalten. Diese basierten auf dem Sockel AM3+ und wurden noch in 32 nm gefertigt.

Das offizielle Ergebnis der Validierung mit nun 9.130,33 MHz ist bei HWBot zu finden.