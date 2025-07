Werbung

Der für seine Leaks bekannt, aber nicht immer ganz treffsichere Leaker Moore's Law Is Dead hat in seinem letzten Video unter anderem über eine neue, besonders leistungsstarke APU gesprochen, die in der Custom-Silicon-Abteilung bei AMD unter dem Codenamen Magnus entwickelt wird.

Während die aktuellen Custom-Chips für Sonys PlayStation, die Xbox von Microsoft aber auch das Steam Deck von Valve ein monolithisches Design sind, soll AMD mit Magnus auf ein Chiplet-Design wechseln. Das Compute-Chiplet mit den Zen-6-Kernen soll eine Größe von 144 mm² haben. Das in 3 nm gefertigte Chiplet beinhaltet drei Zen-6- und acht Zen-6c-Kerne. Zudem sind hier 12 MB an L3-Cache vorhanden. Neben den Kernen soll der Compute-Chiplet auch einige I/O-Funktionen beinhalten, so dass man hier eigentlich von einem SoC-Chiplet sprechen kann.

Das GPU-Chiplet soll auf eine Größe von 264 mm² kommen. Wie viele Compute-Units einer zukünftigen RDNA/UDNA-Architektur hier zum Einsatz kommen ist nicht bekannt. Ebenfalls Bestandteil des GPU-Chiplet soll ein 384 Bit breites Speicherinterface sein.

Unterschiede zu Strix Halo und dem bisherigen Ansatz

Neben dem Unterschieden eines monolithischen und Chiplet-Designs, gibt es auch grundsätzliche Unterschiede im Aufbau der Chips. Für Strix Halo verwendet AMD zwei CCDs mit den Zen-5-Kernen sowie einen IOD, der neben Speicher- und PCI-Express-Controller auch die integrierte Grafikeinheit enthält.

Mit Magnus wandern die CPU-Kerne in den IOD, einen CCD nur mit den Kernen gibt es nicht, dafür ist das GPU-Chiplet nun ein dedizierter Chip und verfügt auch über die Speichercontroller. Die GPU und Speichercontroller für eine grafiklastige Ausrichtung auf einem Chip zu haben ist sicherlich sinnvoll.

Gegenüberstellung von Strix Halo und Magnus

Strix Halo Magnus CCD 2x 67,1 mm² (CPU-Kerne) 144 mm² (CPU-Kerne und I/O)

IOD 307,6 mm² (GPU, Speichercontroller und I/O) 264 mm² (GPU und Speichercontroller) Fertigung TSMC 4 nm TSMC 3 nm Gesamtgröße 441,8 mm² 408 mm² Anzahl der Kerne 16 Zen 5 3x Zen 6

8x Zen 6c GPU 40 CUs (RDNA 3.5) - Speicherinterface 256 Bit 384 Bit

Magnus soll als Chip für zukünftige Konsolen entwickelt werden. Ein Zeitraum für diese ist allerdings aktuell schwer einzuschätzen. Ende 2027 oder Anfang 2028 werden aktuell als möglicher Termin geschätzt. Wie immer sind solche Gerüchte, wie die zur Magnus-APU, mit Vorsicht zu genießen.

Erst in dieser Woche gab es Gerüchte zu einer Variante von Nova Lake namens Nova Lake-AX, die über 28 CPU- und 48 GPU-Kerne verfügen soll. Nova Lake-AX klingt aber eher wie in Gegenspieler zur Strix Halo von AMD.