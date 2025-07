Werbung

Bereits seit September des vergangenen Jahres ist Krakan ein Codename, der durch die Sphären der Ryzen-Prozessoren hallt und die bestehenden Strix-Point- und Strix-Halo-Serien nach unten hin ergänzen soll. Krakan Point soll dabei den Markt der günstigeren Notebooks mit Copilot+-Label adressieren, denn bisher deckt AMD mit Strix Halo ab 1.900 Euro und Strix Point ab 1.150 Euro eher den mittel- bis hochpreisigen Markt ab.

Krakan Point bietet bis zu acht Kerne, die sich in Zen-5 und Zen-5c-Kerne aufteilen. Bei Strix Point sind es insgesamt 12 Kerne, Strix Halo kommt sogar auf bis zu 16. Für Krakan Point hinzu kommt die integrierte Grafikkarte der Radeon-800M-Serie sowie, für das Copilot+-Label wichtig die NPU mit 50 TOPS.

Die Ryzen-AI-300-Max-PRO-Prozessoren im Überblick Modell Kerne

Kern-Typen Boost-Takt Cache GPU-CUs NPU Ryzen AI Max+ 395 16 16x Zen 5 5,1 GHz 80 MB 40 50 TOPS Ryzen AI Max 390 12 12x Zen 5 5,0 GHz 76 MB 32 50 TOPS Ryzen AI Max 385

8 8x Zen 5 5,0 GHz 40 MB 32 50 TOPS Ryzen AI 9 HX 375 12 4x Zen 5 + 8x Zen 5c 5,1 GHz 36 MB 16 50 TOPS Ryzen AI 9 HX 370 12 4x Zen 5 + 8x Zen 5c 5,1 GHz 36 MB 16 50 TOPS Ryzen AI 9 365 10 4x Zen 5 + 6x Zen 5c 5,0 GHz 34 MB 12 50 TOPS Ryzen AI 7 360 8 3x Zen 5 + 5x Zen 5c 5,0 GHz 24 MB 12 50 TOPS Ryzen AI 7 350 8 4x Zen 5 + 4x Zen 5c 5,0 GHz 24 MB 8 50 TOPS Ryzen AI 5 340 6 3x Zen 5 + 3x Zen 5c 4,8 GHz 22 MB 4 50 TOPS Ryzen AI 5 330 4 1x Zen 5 + 3x Zen 5c - - 50 TOPS

Die Ryzen-AI-Max-Prozessoren basieren auf Strix Halo, vom Ryzen AI 9 HX 375 bis zum Ryzen AI 9 365 handelt es sich um das Strix-Point-Design und darunter platziert AMD Krakan Point.

Nun neu ist Krakan Point 2, der als Ryzen AI 5 330 in der Geekbench-Datenbank aufgetaucht ist. Nach Strix Halo, Strix Point und Krakan Point legt AMD mit Krakan Point 2 den vierten Chip auf. Dieser verfügt über maximal vier Kerne, im Falle des Ryzen AI 5 330 sind dies ein großer Zen-5-Kern und drei kleine Zen-5c-Kerne. Hinzu kommt eine kleine integrierte GPU namens Radeon 820M mit vermutlich zwei Compute Units.

Aktuell noch aber muss AMD zunächst einmal die Notebooks mit Krakan Point in den Handel bringen. Die IFA im September bietet sich hier als Starttermin an. Krakan Point 2 dürfte dann ebenfalls für die zweite Jahreshälfte auf dem Plan stehen.

Während AMD hier also noch an einer Vollendung der aktuellen Ryzen-AI-Serie arbeitet, deutet sich für 2026 schon ein Refresh namens Gorgon Point an.