Während Intel in der aktuellen Verfassung auf dem Desktop-Markt eher Schwierigkeiten hat, mit der Konkurrenz aus dem Hause AMD mitzuhalten, soll sich die Situation mit der nächsten Desktop-Generation Nova Lake wieder umkehren. Hier und da ist der Name Nova Lake bei den Offiziellen von Intel bereits gefallen, allerdings dreht sich beim Chipriesen zunächst einmal alles um Panther Lake – also der nächsten Mobilplattform.

Für den Desktop wird Nova Lake der nächste (hoffentlich) große Sprung sein. Mit ihr halten neue Mikroarchitekturen Einzug. Dies wären einmal Coyote Cove für die Performance-Kerne und Arctic Wolf für die Efficiency- und Low-Power-Efficiency-Kerne.

Für den Desktop (Nova Lake-S) geplant sind offenbar insgesamt bis zu 52 Kerne. Diese setzen sich aus 16 Performance-Kernen, 32 Efficiency-Kernen und vier Low-Power-Efficiency-Kernen zusammen. Bestätigt wird dieses Gerücht heute erneut per X-Post. Hier kommen nun auch die ersten Informationen zu den konkreten Modellen hinzu:

Diese werden vermutlich als Core-Ultra-300S-Serie von den Ultra-3- bis zu den Ultra-9-Modellen reichen. Im Verbrauch bewegt sich Intel bisher zwischen 65 und 150 W. Breit aufgespannt zeigt sich die Anzahl der Performance- und Efficiency-Kerne. Immer vorhanden sind vier Low-Power-Efficiency-Kerne.

Gerüchte zur Anzahl der Kerne bei Lunar Lake-S

P-Kerne E-Kerne LPE-Kerne TDP Core Ultra 9 16 32 4 150 W Core Ultra 7 14 24 4 150 W Core Ultra 5 8 16 4 125 W Core Ultra 5 8 12 4 125 W Core Ultra 5 6 8 4 125 W Core Ultra 3

4 8 4 65 W Core Ultra 3 4 4 4 65 W

Zwischen dem langsamsten und schnellsten Modell liegen der Faktor vier für die Performance-Kerne und der Faktor acht für die Efficiency-Kerne. Dies wäre durchaus beachtlich – sowohl in der Gesamtanzahl wie auch der breiten Spanne. In der aktuellen Core-Ultra-200S-Serie sehen wir allenfalls Faktor zwei.

Hier nicht aufgeführt und für Notebooks angedacht ist Nova Lake-HX mit insgesamt bis zu 28 Kernen (8 Performance-Kernen, 16 Efficiency-Kernen und 4 Low-Power-Efficiency-Kernen). Nova Lake-H bringt es laut Gerücht auf 16 Kerne (4 Performance-Kernen, 8 Efficiency-Kernen und 4 Low-Power-Efficiency-Kerne).

Um die Zeit von der Core-Ultra-200S-Serie bis zu Lunar Lake-S zu überbrücken, soll Intel noch einen Refresh von Arrow Lake auflegen. Viel mehr als etwas mehr Takt ist dabei jedoch nicht zu erwarten.