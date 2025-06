Werbung

Auf dem "Advancing AI 2025"-Event gab Lisa Su im Rahmen der Keynote einen Ausblick auf die kommenden beiden Jahre und nannte dabei den Codenamen für die übernächste EPYC-Generation. Diese wird Verano heißen und die Tradition der Benennung nach italienischen Städten fortsetzen.

Worauf sich AMD genau bezieht, ist nicht bekannt, denn es gibt ein Verano in Südtirol, aber auch ein Verano Brianza in der Lombardei und ein kleines Verano bei Podenzano in der Emilia-Romagna. Am Ende dürfte es für die meisten keine Rolle spielen, auf was sich AMD hier in der Namensgebung bezieht.

Bereits 2027 sollen die EPYC-Prozessoren namens Verano auf den Markt kommen. Zwischen der aktuellen Generation Turin und Verano wird es noch die Venice-Modelle geben. Da diese auf die Zen-6-Architektur setzen werden, dürfte Verano die Zen-7-Architektur zum Einsatz bringen. Allerdings wären die Abstände zwischen den Zen-Generationen dann deutlich kürzer als bisher.

Die sechste EPYC-Generation namens Venice wird bis zu 256 Kerne bieten und da AMD eine Verdopplung der CPU-GPU-Verbindung angibt, dürfte hier bereits PCI-Express 6.0 zum Einsatz bringen. Die Speicherbandbreite mit einer unbekannten Anzahl an Speicherkanälen gibt AMD mit 1,6 TB/s an.