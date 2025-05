Werbung

Im vergangenen Jahr kündigte Ampere Computing an, den AmpereOne als AmpereOne M mit zwölf Speicherkanälen und bis zu 192 Kernen auf den Markt zu kommen. Ursprünglich geplant war eine Verfügbarkeit im vierten Quartal 2024, nun scheint man im zweiten Quartal 2025 gelandet zu sein, denn ohne größere Ankündigung hat Ampere Computing per X-Posting die Verfügbarkeit des AmpereOne M angekündigt. Auch eine Produktseite mit einigen Details gibt es inzwischen. Allerdings bestätigte Ampere Computing gegenüber Phoronix, dass der AmpereOne M an einige Kunden bereits seit dem vierten Quartal 2024 ausgeliefert wird.

Die im AmpereOne M verwendeten Kerne basieren auf der Arm v8.6+ ISA. Pro Kern stehen 2 MB an L2-Cache und 80 kB an L1-Cache zur Verfügung. Der gesamte System Level Cache hat eine Kapazität von 64 MB.

Im Vergleich zu den bisher erhältlichen AmpereOne-Prozessoren verfügen die M-Varianten über zwölf start acht DDR5-Speicherkanäle. Diese können pro Kanal ein DDR5-Modul mit 5.600 MT/s ansprechen. Der maximal adressierbare Speicher beläuft sich auf eine Kapazität von 3 TB. Zudem gibt es 96 PCI-Express-5.0-Lanes, die per bifurcation auf vier Lanes herunter aufgeteilt werden. Maximal können 24 PCIe-Geräte angesprochen werden.

Gegenüberstellung der AmpereOne-M-Prozessoren

Kerne Takt TDP Speicher PCI-Express AmpereOne A192-32M 192 3,2 GHz 348 W 12x DDR5-5600 96x PCIe 5.0 AmpereOne A192-26M 192 2,6 GHz 278 W 12x DDR5-5600 96x PCIe 5.0 AmpereOne A160-28M 160 2,8 GHz 262 W 12x DDR5-5600 96x PCIe 5.0 AmpereOne A144-33M 144 3,3 GHz 334 W 12x DDR5-5600 96x PCIe 5.0 AmpereOne A144-26M 144 2,6 GHz 239 W 12x DDR5-5600 96x PCIe 5.0 AmpereOne A96-36M 96 3,6 GHz 331 W 12x DDR5-5600 96x PCIe 5.0

In der nächsten Generation sollen die AmpereOne-MX-Prozessoren die Anzahl der Kerne von 192 auf 256 steigern. Zudem soll die Fertigung von 5 auf 3 nm wechseln. Der AmpereOne MX wird dann gegen AMDs nächste EPYC-Generation Venice bzw. den Xeon 7 alias Clearwater Forest von Intel antreten müssen.

Weitere Details zur AmpereOne-Familie finden sich in der News zur Ankündigung.