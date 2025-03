Werbung

Auf einem Event von LG in Asien zu den kommenden Gram-Modellen mit Ryzen-Prozessor hat LG versehentlich Details zu den für 2026 geplanten mobilen Ryzen-Prozessoren verraten. Der bisher unbekannte Codename Gorgon Point taucht auf, den wir an dieser Stelle das erste Mal hören.

Unter der Haube aber ist Gorgon Point dann schon gleich weniger überraschend, denn dahinter verbergen sich Zen-5-Kerne und eine integrierte Grafikeinheit auf Basis der RDNA-3.5-Architektur. Genauso führt AMD diese aktuell als Ryzen-AI-7- und -AI-5-300-Serie (Krackan Point) sowie Ryzen-AI-9-300-Serie (Strix Point) ein. Was wir also als Gorgon Point sehen werden, scheint ein simpler Refresh mit höheren Taktraten zu sein, der allerdings auch Krackan Point und Strix Point zusammenführt.

Die von LG gezeigten Folien sprechen von 5,2+ GHz für die Zen-5-Kerne und damit einen etwas höheren Takt, denn aktuell kommen diese im Notebook auf 5,1 GHz. Die integrierte Grafiklösung wird maximal 16 CUs vorweisen, was ebenfalls dem aktuellen Ausbau entspricht. Einen marginal höheren Takt der NPU wird AMD mit 55+ TOPS KI-Leistung bewerben. Alles in allem also wenige Überraschungen.

Dies zeigt sich auch in den Benchmarks, die wohl auf Projektionen beruhen dürften. Die Single- und Multi-Threaded-Leistung machen geringe Fortschritte. Für Käufer eines Notebooks der aktuellen Serie wird das, was 2026 kommen wird, demnach kaum interessant sein.

Gorgon Point wird vermutlich als Ryzen-AI-400-Serie auf den Markt kommen. Da es sich um einen Refresh handelt, können die Notebook-Hersteller recht einfach ihre bestehenden Systeme umstellen. Für das OEM-Geschäft ist dies wichtig, wenngleich umso langweiliger für den Endkunden.

Zen 6 nur im High-End

Schon anders wird dies in der High-End-Serie aussehen. Der Nachfolger von Strix Halo wird auf Meduse, einem Zen-6-Design, basieren. Diese Informationen hielt LG allerdings nicht parat, sondern beruhen auf anderen Gerüchten. Diese Zen-6-Kerne werden wir dann natürlich auch bei den Ryzen-Prozessoren auf dem Desktop sehen.

Bis 2026 vergeht noch einige Zeit und sicherlich werden wir noch einige weitere Gerüchte hören, bevor AMD offiziell über die Zen-6-Produkte sprechen wird.