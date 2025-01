Werbung

Qualcomm ergänzt die Snapdragon-X-Reihe um ein weiteres Modell mit acht Kernen, welches noch günstigere Notebooks mit ARM-SoC ermöglichen soll. Es wurde schon länger erwartet, dass Qualcomm die Produktpalette weiter nach unten skaliert. Zur IFA im September stellte man mit dem Snapdragon X Plus mit acht Kernen das vorläufig kleinste Modell vor. Nun kommt mit dem Snapdragon X X1-26-100 ein weiterer Achtkerner hinzu, der allerdings auf das Plus im Namen verzichten muss.

Beschnitten ist der SoC vor allem durch seinen Takt. Dieser liegt im Boost bei nicht einmal 3 GHz – genau 2,97 GHz sollen es sein. Aufgrund der zwei CPU-Cluster bleibt es allerdings auch bei den 30 MB an Last-Level-Cache (LLC), die dem SoC zur Verfügung stehen.

Die Leistung, bzw. den Ausbau und Takt der integrierten GPU kennen wir aktuell noch nicht. Dafür bleibt es bei der NPU mit 45 TOPS zur Qualifizierung des Copilot+-Programms von Microsoft und das Speicherinterface mit dem schnellen LPDDR5X-8448 erreicht weiterhin 135 GB/s.

Mit dem Snapdragon X X1-26-100 will Qualcomm noch günstigere Notebooks ermöglichen. Aktuell ist das günstigste Modell mit Snapdragon X Plus ab 720 Euro zu bekommen, was bereits sehr günstig ist. Mit einem noch günstigeren Chip könnten wir somit in Bereich von 600 Euro rutschen, wobei man hier darauf achten sollte, dass die restliche Ausstattung des Notebooks den eigenen Anforderungen noch gerecht wird. Dies betrifft vor allem die SSD-Kapazität und das verwendete Display.

Neben Notebooks mit dem neuen und zugleich kleinsten Snapdragon-X-Prozessor werden auf der CES viele Mini-PCs erwartet, welche auf einen der ARM-SoCs von Qualcomm setzen.