Im Verlaufe der Nacht kamen zufällig gleich zwei Berichte an die Oberfläche, in denen von defekten Ryzen 7 9800X3D und dazugehörigen Sockel AM5 die Rede ist. Bei Reddit und bei den koreanischen Kollegen von Quazar Zone wurden entsprechende Bilder und Berichte veröffentlicht. Dort zu sehen, gibt es Ryzen 7 9800X3D und Mainboards mit einem Sockel AM5, die offensichtlich Schäden aufweisen. Natürlich dürften bei vielen Erinnerungen an die Defekte bei den Ryzen-7000X3D-Prozessoren wach werden.

Aber an dieser Stelle können wir bereits Entwarnung geben, denn von den Nutzern, welche die Defekte gemeldet haben, gibt es auch gleich eine Erklärung wie es dazu gekommen ist. Denn offenbar saßen die Prozessoren nicht korrekt im Sockel, als der Arretierungs-Mechanismus geschlossen wurde. Dadurch kam es zu Beschädigungen am Plastikrahmen des Sockel AM5. Da der Prozessor nicht korrekt im Sockel positioniert war, kam es zu Kurzschlüssen. Keine der CPUs bootet in dieser Form – anders als damals bei den Defekten durch zu hohe SoC-Spannungen.

Eine weitere Gemeinsamkeit ist das verwendete Mainboard: Ein MSI MAG X870 Tomahawk WiFi. Aber MSI kauft die Sockel nur zu – falls es dahingehend ein Problem geben sollte. Ein bei Auslieferung schon beschädigter Sockel könnte natürlich ebenfalls verantwortlich sein.

Aktuell gehen wir also nicht davon aus, dass es hier ein systematisches Problem beim Ryzen 7 9800X3D gibt.

