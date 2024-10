Werbung

Dass AMD den Ryzen 7 9800X3D mit acht Kernen und zusätzlichem Cache früher als die weiteren Modellen plant, ist inzwischen vielfach vermeldet worden. Bereits aus der vorherigen Generation wissen wir, dass acht Kerne gepaart mit mehr L3-Cache vor allem in Spielen eine ausgezeichnete Figur machen und somit bietet sich gerade dieses Modell an, die Gaming-Ambitionen seitens der Core-Ultra-200S-Prozessoren von Intel einzudämmen.

Aus asiatischen Quellen stammt nun ein möglicher Termin. Bereits am 25. Oktober, als einen Tag nach dem Test-Embargo und Verkaufsstart des Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K(F) und Core Ultra 5 245K(F) soll der Ryzen 7 9800X3D vorgestellt werden. Der Marktstart ist Anfang November geplant.

Dies wäre natürlich der perfekte Konter seitens AMD. Die Ryzen-9000X-Prozessoren bieten Arrow Lake in der Multi-Threaded-, bzw. Anwendungsleistung Paroli und dort, wo Intel in Spielen punkten kann, greift dann der Ryzen 7 9800X3D ein.

Dabei hat Intel höchstpersönlich in den eigenen Benchmarks zugegeben, dass man es in Spielen wenn überhaupt nur mit dem Ryzen 9 7950X3D aufnehmen könne. Dieser ist mit seinem asynchronen Layout in Form eines CCDs mit 32 MB L3-Cache und eines zweiten 3D V-Caches für insgesamt 96 MB dann für acht Kerne sicherlich nicht AMDs Bestbesetzung fürs Gaming. Weniger Probleme in der Thread-Zuteilung und damit meist mehr Leistung hat man mit dem Ryzen 7 7800X3D und demzufolge wohl mit dem Nachfolger Ryzen 7 9800X3D.

Zudem zeigen Intels eigene Folien: Selbst gegen die 14. Core-Generation alias Raptor Lake könnten die Core-Ultra-200S-Prozessoren hin und wieder alt aussehen.

Wir sind gespannt wie sich die Gerüchte rund um die Ryzen-9000X3D-Prozessoren weiterentwickeln werden. Nutzer, die bei den Ryzen-9000X-Modellen wenige Gründe für einen Wechsel sahen, könnten bei den 3D-V-Cache-Varianten schon eher überzeugt werden.