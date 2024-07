Werbung

Der X-Nutzer (ehemals Twitter) Jaykihn möchte an die finalen technischen Eigenschaften von Intels 800-Chipsatzserie gelangt sein und geht laut eigener Aussage davon aus, dass sich an diesen Daten vor dem offiziellen Startschuss von Intels Arrow-Lake-S-Plattform samt dem neuen Sockel LGA1851 und neuen Platinen nichts mehr ändern wird. Neben dem Z890-PCH wird es laut seiner ausführlichen Tabelle fünf weitere Chipsätze geben: W880, Q870, B860 und H810.

Wer zusammen mit den Core Ultra 5 245K, dem Core Ultra 7 265K oder gar den Core Ultra 285K übertakten möchte, muss zwingend zu einem Z890-Mainboard greifen, denn nur mit diesem Chipsatz wird der BCLK entkoppelt und der offene Multiplikator in den drei genannten K-Prozessoren kann nach oben hin eingestellt werden. In diesem Bereich ändert sich demnach wenig. In einem früheren Leak wurde kommuniziert, dass der Z890-Chipsatz keine autarken PCIe-3.0-Lanes mehr bereitstellen wird und die Tabelle von Jaykihn bestätigt dies nun auch. Anstatt 20 PCIe-4.0-Lanes sind es nun 24 Stück und die acht PCIe-3.0-Lanes fallen dafür weg. Zusammen mit dem LGA1851-Prozessor sind es demnach summiert 28 PCIe-4.0- und 20 PCIe-5.0-Lanes, die im Maximum für die LGA1851-Plattform bereitstehen.

Als überraschende Neuerung spricht die Tabelle auch von bis zu zwei Thunderbolt-4- bzw. USB4-Ports (40 GBit/s), die vom LGA1851-Prozessor selbst zur Verfügung gestellt werden können. Hinzu kommen bis zu fünfmal USB 3.2 Gen2x2 (20 GBit/s), jeweils zehnmal USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s) und USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s) sowie 14 USB-2.0-Ports. Intels W880-PCH baut auf dieselben Eigenschaften vom Z890-Chipsatz auf, ihm jedoch wird der CPU-OC-Bereich gesperrt und es bleibt die RAM-Übertaktung, genau wie beim B860-PCH. Dafür soll der W880-Chipsatz offizielle ECC-Unterstützung bekommen, entsprechende DDR5-UDIMM-ECC-Module natürlich vorausgesetzt.

Interessant fällt auch die PCIe-5.0-Lane-Config aus, die von der Tabelle ausgeht. Mit den Chipsätzen Z890, W880 und Q870 stehen folgende Modi zur Auswahl: x16/x4, x8/x8/x4 oder x8/x4/x4/x4. Im Bereich der PCIe-Bifurcation werden von Intel daher also deutlich flexiblere Modi gewährt, wie sie noch bei der LGA1700-Plattform zugegen waren. Ungewöhnlich ist allerdings auch, dass kein H870-PCH genannt wurde. In Richtung der beiden kleineren Chipsätze in Form des B860 und H810 fallen die jeweiligen Spezifikationen erwartungsgemäß geringer aus und Intel hat an vielen Stellen die Schere angesetzt. Wie üblich, belässt es Intel beim kleinsten Chipsatz bei maximal 1 DPC (DIMM per Channel), sodass in Verbindung mit 64-GB-Modulen bei maximal 128 GB Arbeitsspeicher Schluss ist, während mit den drei größeren PCHs bis zu 256 GB RAM (2 DPC) drin sind.

Sollten diese technischen Eigenschaften zu Intels 800-Chipsätzen so eintreffen, stellen sie im Grunde eine gute, moderne Basis dar. Wenn gleich auch der H870-Chipsatz (noch) vermisst wird. In jedem Fall werden im Herbst daher nicht nur neue Prozessoren erwartet, sondern zwingenderweise auch viele neue Mainboards.