Qualcomms Snapdragon 8 Gen 3 kommt in den neuesten Smartphone zum Einsatz und stellt offiziell den ersten Prozessor seitens Qualcomm dar, der für den derzeitigen KI-Boom in vollem Umfang geeignet ist und auch davon abgesehen eine Menge Leistung für den Alltag bereitstellt. So viel sei bereits verraten: Der Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ordnet sich von der Leistung her unterhalb des Snapdragon 8 Gen 3 ein, wobei die Leistung dennoch hoch sein wird. Der Vorteil ist hierbei, dass die Smartphone-Preise mit dem Snapdragon 8s Gen 3 in der Theorie günstiger ausfallen können.

Einer der großen Unterschiede sind bei den CPU-Kernen und deren Taktfrequenzen zu finden. Während der schnellere Snapdragon 8 Gen 3 ein 1+5+2-Design aufweist, wurde der Snapdragon 8s Gen 3 durch Qualcomm mit einem 1+4+3-Design ausgestattet. Der Prime-Core des Snapdragon 8s Gen 3 taktet allerdings nicht bis 3,4 GHz, sondern bis 3 GHz. Auch die vier Performance-Kerne bieten einen um 400 MHz reduzierten Takt, hier 2,8 GHz anstatt 3,2 GHz. Bei den drei Effizienz-Kernen hat sich Qualcomm für eine Taktfrequenz von 2 GHz entschieden. Beim größeren Snapdragon 8 Gen 3 sind es 2,3 GHz. Von den technischen Daten her sind also deutliche Unterschiede festzuhalten, doch bei der alltäglichen Verwendung dürfte den wenigsten Smartphone-Nutzern kaum ein Unterschied auffallen.

Bei der Arbeitsspeicher-Unterstützung bleibt es beim LP-DDR5X-Standard, allerdings beträgt die maximale Frequenz 4.200 MHz und nicht 4.800 MHz. Doch auch dies wird zu keinen krassen Performance-Einbußen führen. Im Höchstfall kann auch der Snapdragon 8s Gen 3 bis zu 24 GB RAM ansteuern. In Sachen Storage-Unterstützung bleibt es im Höchstfall beim performanten UFS-4.0-Standard. Der zu verbauende USB-C-Anschluss kann bis zum USB-3.2-Gen2-Standard arbeiten und kann Daten somit bis 10 GBit/s übertragen.

Für die mobile Netzwerkverbindung befindet sich im Snapdragon 8s Gen 3 das kleinere X70-5G-Modem, das nur einen halben Downlink bis 5 GBit/s erlaubt. Bei den weiteren Spezifikationen hat Qualcomm allerdings keine Schere angesetzt und der Uplink beträgt bis zu 3,5 GBit/s. Auch das FastConnect-7800-System bleibt unverändert, sodass auch der Snapdragon 8s Gen 3 WiFi-7-Verbindungen bis 5,8 GBit/s mitmacht. Bei der Grafikausgabe hat Qualcomm jedoch die Global-Illumination und auch die Unreal-Engine-5-Lumen-Global-Illumination gestrichen. In Sachen Sicherheit fällt die Secure Processing Unit (kurz: SPU) weg.

Die Daten des Qualcomm Snapdragon 8(s) Gen 3 Modell Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8s Gen 3 Fertigung 4 nm 4 nm CPU-Kern-Design 1+5+2

(Prime+Performance+Effizienz) 1+4+3

(Prime+Performance+Effizienz) CPU-Takt 3,4 GHz (Prime)

3,2 GHz (Performance)

2,3 GHz (Effizienz) 3,0 GHz (Prime)

2,8 GHz (Performance)

2,0 GHz (Effizienz) RAM-Unterstützung LPDDR5X bis 4.800 MHz LPDDR5X bis 4.200 MHz RAM-Ausbau bis 24 GB bis 24 GB 5G-Modem und Datenraten Snapdragon X75, bis 10 GBit/s Down- und 3,5-GBit/s-Uplink Snapdragon X70, bis 5 GBit/s Down- und 3,5-GBit/s-Uplink USB-Schnittstelle USB-C bis USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s) USB-C bis USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s) Storage-Unterstützung UFS 4.0 UFS 4.0 WLAN WiFi 7 bis 5,8 GBit/s WiFi 7 bis 5,8 GBit/s Bluetooth Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.4 Video-Aufnahme 8K HDR mit 30 FPS, 4K bis 120 FPS 4K (HDR) bis 60 FPS Slow-Motion-Aufnahme 720p mit 960 FPS - Standort-Bestimmung Concurrent GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Concurrent GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC

Eine weitere Änderung betrifft die Kamera-Features. Anstatt 8K-HDR-Videoaufnahme sind mit dem Snapdragon 8s Gen 3 höchstens Aufnahmen mit der 4K-Auflösung möglich, in diesem Fall mit bis zu 60 FPS. Wobei mit dem Snapdragon 8 Gen 3 bei 4K maximal 120 FPS möglich sind. Der Snapdragon 8s Gen 3 muss zusätzlich auch ohne die Night-Vision-Aufnahme mit KI-Rauschminderung bei 4K-Aufnahmen mit 60 FPS auskommen.

KI ist weiterhin ein großes Thema

Qualcomms Snapdragon 8 Gen 3 ist die erste offizielle KI-CPU seitens des Herstellers. So ist es nicht verwunderlich, dass auch beim Snapdragon 8s Gen 3 die KI-Unterstützung großgeschrieben wird. So können dank der vorhandenen NPU (Neural Processing Unit) bis zu 10 Billionen Parameter verarbeitet werden. Die Überarbeitung der Bilder mit der künstlichen Intelligenz spielt generell eine große Rolle. Bereits aufgenommene Bilder lassen sich nachträglich vergrößern und per KI erweitern, sodass als Endergebnis ein vollständiges Bild mit Erweiterungen zustande kommt.

Wann es die ersten Geräte mit dem neuen Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 zu kaufen geben wird, ist nicht bekannt. Bekannt ist anhand des Vergleichs der technischen Daten, dass trotz kleiner Abstriche auch der Snapdragon 8s Gen 3 ein sehr schneller Chipsatz sein wird, der sich nur im Detail hinter dem größeren Snapdragon 8 Gen 3 geschlagen geben muss.