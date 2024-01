Werbung

Ab Ende Januar werden die Prozessoren der Ryzen-8000G-Serie verfügbar sein. Doch AMD hat noch viel größeres vor, wie wir aus einem vorherigen Leak bereits wissen. Nun sind in einem Patch für ROCm (Strix Halo Support and Strix support in staging) Hinweise aufgetaucht, welche die Existenz der Strix-Halo-APUs bestätigen.

Nach den bisherigen Informationen werden die Strix-Halo-APUs Ende 2024 oder 2025 auf den Markt kommen. Sie verwenden Zen-5-Kerne, die in diesem Jahr in zahlreichen Ryzen-Prozessoren zum Einsatz kommen sollen, wenngleich noch nicht ganz klar ist, ob und wann AMD die nächste Generation vorstellen wird.

Strix Halo jedenfalls lässt alle bisherigen APUs von AMD alt aussehen. Bis zu 16 Zen-5-Kerne und bis zu 40 Compute Units für die integrierte Grafikeinheit auf Basis der RDNA-3.5-Architektur sollen hier verbaut sein. Zum Vergleich: In der PlayStation 5 von Sony kommt ein Oberon getaufter Chip mit acht Zen-2-Kernen und 36 RDNA-2-CUs zum Einsatz. In der Xbox Series X ist es der Arden-Chip mit ebenfalls acht Zen-2-Kernen und 52 RDNA-2-CUs. Für eine vermeintliche PlayStation 5 Pro soll ein Chip mit weiterhin acht Zen-2-Kernen, aber 60 RDNA-3-CUs geplant sein. Insofern kann die Richtung, in die Strix Halo gehen soll, niemanden mehr überraschen.

Da die Strix-Halo-APU aber für den PC gedacht ist, wäre es ein deutliches Upgrade zu dem, was hier bislang verfügbar ist. Bei den Ryzen-8000G-Prozessoren sprechen wir von maximal acht Zen-4-Kernen und 12 CUs. Vor allem die Grafikleistung dürfte überproportional nach oben gehen.

Innerhalb der Ryzen-8000-Serie wird es auch wieder die reinen CPUs mit kleiner iGPU namens "Fire Range" sowie die kleineren APUs namens "Strix Point" geben. Wie genau AMDs Produktpalette aufgebaut sein wird, wird sich aber noch zeigen müssen. Aber die Richtung scheint klar zu sein: Eine immer stärkere NPU nebst einer ebenso starken GPU werden eine wichtige Rolle spielen.

Als nächstes werden wir uns aber anschauen, was die Ryzen-8000G-Prozessoren hinsichtlich der CPU- und GPU-Leistung zu leisten im Stande sind.