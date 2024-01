Werbung

Neben den Prozessoren der Ryzen-8000G-Serie stellt AMD zur CES neue Modelle für den Sockel AM4 vor. Auch dies war bereits im vergangenen Jahr ein Thema und im Grunde kennen wir die wichtigsten technischen Daten bereits. Die X3D-Serie für den AM4 wird um den Ryzen 7 5700X3D ergänzt, der wie der Ryzen 7 5800X3D über acht Kerne verfügt, die jedoch etwas niedriger takten. Die 96 MB an L3-Cache verhelfen den X3D-Prozessoren für einen enormen Schub in der Gaming-Leistung, was diese Prozessoren immer wieder unter Beweis stellen. Mit dem Ryzen 7 5700X3D wird nun eine weitere Option geboten.

Alle neuen Modelle für den Sockel AM4 basieren natürlich auf Zen-3-Kernen und unterstützen DDR4-Speicher. Im Falle des Ryzen 7 5700X3D wird PCI-Express 4.0 unterstützt, bei den weiteren Modellen ist es PCI-Express 3.0.

Jeweils um 400 MHz niedriger taktet der Ryzen 7 5700X3D im Vergleich zum Ryzen 7 5800X3D. Ansonsten gibt es keinerlei Unterschiede zwischen den beiden. Während der Ryzen 7 5800X3D aktuell für 292 Euro zu haben ist, soll der Ryzen 7 5700X3D 249 US-Dollar kosten. In der vergangenen Woche tauchte das Modell erstmals im Preisvergleich auf, war damals mit 270 Euro aber noch zu teuer eingepreist.

Der Ryzen 7 5700X3D soll ab dem 31. Januar in den Handel kommen.

Die neuen Ryzen-Prozessoren in der Übersicht Sockel Kerne Basis / Boost L3-Cache L2-Cache TDP Preis Ryzen 7 5800X3D AM4 8 3,4 / 4,5 GHz 96 MB 8 MB 105 W 292 Euro Ryzen 7 5700X3D AM4 8 3,0 / 4,1 GHz 96 MB 8 MB 105 W 249 USD Ryzen 5 5600X3D AM4 6 3,3 / 4,4 GHz 96 MB 6 MB 105 W 199 USD Ryzen 7 5700X AM4 8 3,4 / 4,6 GHz 32 MB 4 MB 105 W 169 Euro Ryzen 7 5700 AM4 8 3,7 / 4,6 GHz 16 MB 4 MB 65 W 175 USD Ryzen 5 5600 AM4 6 3,5 / 4,4 GHz 32 MB 3 MB 65 W 119 Euro Ryzen 5 5600GT AM4 6 3,6 / 4,6 GHz 16 MB 3 MB 65 W 140 USD Ryzen 5 5500GT AM4 6 3,6 / 4,4 GHz 16 MB 3 MB 65 W 125 USD

Ebenfalls ab dem 31. Januar verfügbar sein soll der Ryzen 7 5700. Auch er bietet acht Kerne, die einen maximalen Takt von 4,6 GHz erreichen können. Die TDP wird mit 65 W angegeben und der Preis soll bei 175 US-Dollar liegen.

GT-Modelle für den Einstieg

Auch im unteren Segment für AM4 gibt es zusätzliche Auswahl. Hier stehen ab dem 31. Januar der Ryzen 5 5600GT und Ryzen 5 5500GT bereit.

Beides sind Sechskern-Prozessoren mit einer TDP von 65 W und einer integrierten Grafikeinheit. Gegenüber den bereits verfügbaren G-Modellen tut sich hier nicht viel.

Der Ryzen 5 5600GT soll 140 US-Dollar kosten, für den Ryzen 5 5500GT will AMD 125 US-Dollar aufrufen. Ab dem 31. Januar werden wir sicherlich die Euro-Preise kennen.