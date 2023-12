Werbung

Auch wenn die ersten Ryzen-8000-Prozessoren für das Modelljahr 2024 noch auf Zen-4-Kerne setzen, so wird AMD im kommenden Jahr seine wichtigsten Modellreihen auf Zen-5-Kerne umstellen. Die EPYC-Prozessoren mit Zen-5-Kernen drehen in Form früher Samples bereits seit einigen Monaten ihre Runden, nun sind weitere Fotos und Informationen aufgetaucht.

Als Nachfolger von Genoa (Zen 4) und Bergamo (Zen 4c) werden Turin (Zen 5) und Breithorn (Zen 5) in den bestehenden Sockel SP5 passen und damit ist kein Update für die Anzahl der Speicherkanäle (Zwölf an der Zahl) und PCI-Express-Lanes (128) zu erwarten.

Die Standard-EPYC-Modelle Turin werden bis zu 128 Kerne in 16 CCDs anbieten können. Bisher geht es bei den 9004-Modellen auf bis zu 96 Kerne in zwölf CCDs – es kommen also vier weitere CCDs hinzu. Mit den Zen-5c-Kernen bestückt bietet AMD dann 16 Kerne pro CCD und entsprechend bei zwölf CCDs dann ingesamt 192 Kerne – aktuell sind es 128 in der 97x4-Serie.

Über einen zentralen IOD werden die 16 und zwölf CCDs miteinander verbunden. Dazu kommt wieder AMDs Infinity Fabric zum Einsatz. Wie bereits erwähnt, wird es bei den zwölf Speicherkanälen bleiben, die mit Turin und Breithorn aber DDR5-6000 unterstützen sollen.

Auf welche Fertigung AMD für die CCDs und den IOD setzen wird, ist nicht bekannt. In seinen eigenen Roadmaps war für Zen 5 immer von einer Advanced Node und etwas später von 4, bzw. 3 nm die Rede. 4 nm für die CCDs und 6 nm für den IOD sind am wahrscheinlichsten, da TSMC seinen 3-nm-Prozess für diese Art von HPC-Chips erst 2024 fertig haben wird.

Für Zen 5 erwartet AMD ein IPC-Plus von 10 bis 15 %. Ermöglicht wird dies unter anderem durch einen auf 48 kB vergrößerten L1-Data-Cache, der bei Zen 4 noch 32 kB bemisst. Zudem sollen sechs ALUs (Arithmetic Logic Unit) zum Einsatz kommen, während es bei Zen 4 derer nur vier sind. Als Datenformat soll zudem auch FP512 verarbeitet werden können. In Zen 4 verarbeitet AMD AVX-512-Befehlssätze in dem zweimal FP256 ausgeführt werden.

Wann genau die EPYC-Prozessoren mit den Zen-5-Kernen erscheinen werden, ist nicht bekannt. Ebenfalls nicht bekannt ist, wann AMD seine neuen Ryzen-Modelle vorstellen wird. Vor dem zweiten Halbjahr 2024, womöglich mit einer Vorstellung zur Computex Anfang Juni, ist damit aber nicht zu rechnen.