Auch wenn Nintendo selbst immer wieder dementiert, dass man an einer zweiten Generation der Switch arbeiten würde, so soll es auf der Gamescom hinter verschlossenen Türen bereits erste Einblicke für besonders ausgewählte Entwickler gegeben haben. Aus mehreren Quellen zusammengetragen haben die Kollegen von Eurogamer, bzw. Digital Foundry nun einige technische Details veröffentlicht, die den Tegra T239 getauften SoC bereits ziemlich gut umschreiben sollen.

Der T239 basiert auf dem T234, der wiederum für die Entwickler- und Automotiv-Plattform Jetson Orin AGX zum Einsatz kommt. Cortex-Kerne auf Basis der Arm-Architektur sowie eine GPU auf Basis der Ampere-GPU-Architektur. Aber es gibt einige Anpassungen, die den T239 besser auf einen möglichen Einsatz in der Switch 2 anpassen. So sollen anstatt zwölf nur noch acht CPU-Kerne zum Einsatz kommen. Ob hier am Ende tatsächlich die Cortex-A78C-Kerne verwendet werden, ist fraglich. Da der T234 aber mit einer TDP von bis zu 60 W arbeiten kann, muss NVIDIA hier ein paar Einsparungen machen, damit ein solcher Chip sinnvoll in einer mobilen Konsolen wie der Switch 2 eingesetzt werden kann.

Neben der Reduzierung der CPU-Kerne von zwölf auf acht soll die GPU von 20 auf 12 SM (Streaming Multiprocessors) schrumpfen. Dies würde 1.536 anstatt 2.048 Shadereinheiten bedeuten. Zudem ergibt sich aus der Ampere-Architektur die Tatsache, dass der T239 12 RT-Kerne und 48 Tensor Cores zum Einsatz bringen würde. Während die Karten der GeForce-RTX-30-Serie auf Basis der Ampere-Architektur noch nicht in der Lage sind, ein DLSS 3 mit Frame Generation auszuführen, soll dies für den Chip der Switch 2 der Fall sein. Frame Generation wäre für ein auf Effizienz getrimmter und sparsamer SoC wie den für die Switch 2 ein echter Zugewinn.

Eine weitere Einsparmaßnahme im Hinblick auf die Effizienz ist die Reduzierung des Speicherinterface von 256 auf 128 Bit. Wie groß der Speicherausbau letztendlich wird, lässt sich nur vermuten. Möglich wären 16 oder 32 GB an LPDDR5.

Eine weitere Anpassung soll die Media Engine betreffen, die unter anderem AV1 encodieren können soll – etwas, das die Karten der GeForce-RTX-30-Serie noch nicht konnten.

Die Fertigung soll – genau wie bei allen aktuellen Tegra-SoCs – bei Samsung stattfinden. Ob dann noch die 6 nm genutzt werden, ist nicht bekannt. In Anbetracht der geringeren Leistungsaufnahme wäre eine kleinere Fertigung sicherlich wünschenswert. Der Tegra T234 kommt, in 8 nm gefertigt, als Jetson Orin AGX auf eine Chipfläche von 455 mm². Ein T239 wäre zwar etwas kleiner, aber noch immer recht groß.

Ob sich die Gerüchte so manifestieren werden, lässt sich kaum abschätzen. Nintendo verwendet meist nicht die aktuellste Hardware, sondern setzt auf Altbewärtes mit ein paar Anpassungen. Insofern würde die Analyse passen.