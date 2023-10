Werbung

Gefühlt sind die aktuellen Notebook-Prozessoren der Ryzen-7040-Serie noch gar nicht so richtig angekommen, da kommen immer mehr Gerüchte zum möglichen Nachfolger auf. Die Strategie der platzsparenden und sparsamen "Dense Kerne" soll fortgesetzt bzw. deutlich ausgeweitet werden. Erst kürzlich tauchte eine Roadmap, die dies bereits bestätigte.

Bereits in der aktuellen Generation setzt AMD für einige Modelle auf die Zusammenarbeit von Zen-4- und Zen-4c-Kernen, wenngleich AMD dies bis heute nicht offiziell bestätigen möchte.

Mit Strix Point soll diese Kombination zum Standard werden. Per Twitter werden vermeintliche Spezifikationen geteilt, welche den Maximalausbau beschreiben sollten. Demnach soll Strix Point vier Zen-5-Kerne und acht Zen-5c-Kerne einsetzen. Die Zen-5-Kerne bieten jeweils 1 MB an privatem L2-Cache. Der L3-Cache für alle vier Zen-5-Kerne soll 16 MB groß sein. Den Zen-5c-Kernen stehen 512 kB an L2-Cache zur Verfügung, hinzu kommen 16 MB an L3-Cache.

Der Speichercontroller soll DDR5-5600 oder LPDDR5X-8533 unterstützen. Die TDP-Spanne reicht von 28 bis 35+ W.

Die integrierte Grafikeinheit basiert auf einer angepasste RDNA-3,5-Architektur, was ebenfalls bereits in der Gerüchteküche behandelt wurde. Die Anzahl der Compute Units wird von 12 auf 16 um 50 % erhöht. Damit sollte dann auch eine um mindestens 50 % höhere Leistung einhergehen.

Die AI-Beschleunigung wird in Form von Ryzen AI mit 64 AI-Engines unterstützt. Für die aktuelle Ryzen-7040-Serie gibt AMD eine Rechenleistung von 10 TOPS an. Wie hoch diese für Strix Point sein wird ist nicht bekannt.

Zur Fertigung soll AMD den N4P-Prozess von TSMC zum Einsatz bringen. Die Chipgröße soll 225 mm² betragen.

Die Cache-Angaben gelten für jeweils acht Kerne und wurden aus den oben gemachten Angaben berechnet. Zum L1-Cache in Zen 5 deutet der Leak daraufhin, dass AMD den Data-Cache auf 48 kB vergrößert.