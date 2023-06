Werbung

Auch wenn Intel mit Emerald Rapids noch an einer zweiten Xeon-Generation für die aktuelle Plattform arbeitet, so konzentriert sich vieles schon auf den Nachfolger Granite Rapids. Nun gibt es weitere Details zum Aufbau des Chips, der genau wie Sapphire Rapids aus bis zu vier Tiles bestehen wird, die aber nicht mehr allesamt gleich aufgebaut sind.

Einerseits gibt es von Twitterer @YuuKi_AnS Bilder des riesigen Sockel LGA7529. Die Anzahl der Pins wächst wohl vor allem aufgrund des größeren Angebots an I/O.



Interessant sind aber vor allem die Informationen zum Aufbau. Aktuell setzt Intel bei Sapphire Rapids auf vier Tiles mit jeweils 15 Kernen. Für Emerald Rapids geht Intel auf zwei Tiles. Granite Rapids setzt wieder auf ein MCC-Package mit einem Compute Tile, es ist aber auch eine Ausbaustufe mit drei Compute Tiles geplant. In den Compute Tiles befinden sich die Kerne, Caches und Speichercontroller.

Im I/O Tile hingegen werden die PCI-Express-5.0-Lanes, Compute Express Link, UPI sowie die Beschleuniger wie QuickAssist Technology (QAT), Dynamic Load Balance (DLB), Data Streaming Accelerator (DSA) und In-Memory Analytics Accelerator (IIAA). Für Sapphire Rapids sitzen diese in einem Accelerator Complex (AC) auf jedem Tile.

Granite Rapids wird 2024 auf Emerald Rapids folgen und soll in Intel 3 gefertigt werden. Ursprünglich war hier einmal eine Fertigung in Intel 4 vorgesehen, allerdings hat Intel den Fokus verschoben und war von den Fortschritten in den Fertigungsschritten offenbar so überzeugt, dass man direkt auf Intel 3 gewechselt ist. Granite Rapids wird zusammen mit den neuen Xeon-Prozessoren erscheinen, die ausschließlich auf den Efficiency-Kernen basieren: Sierra Forest. Entsprechende Pläne verkündete Intel vor einigen Monaten.

Intel präsentierte Granite Rapids bereits mit DDR5-6400 im Quad-Channel-Betrieb. Ein paar Monate später ging man einen weiteren Schritt und zeigte die übernächste Xeon-Generation gemeinsam mit MCR DIMM DDR5-8800. Intel, Renesas und SK hynix haben den MCR DIMM (Multiplexer Combined Ranks) gemeinsam entwickelt.

In der ersten Jahreshälfte 2024 sind weitere Details zu Granite Rapids zu erwarten. Bis dahin wird es durch Leaks und vermutlich auch Intel selbst noch einige weitere Details geben.