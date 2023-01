Werbung

Die vierte Xeon-Generation alias Sapphire Rapids ist gestartet und daher spricht Intel nun auch über das, was darauf folgen soll. Auf der gleichen Plattform basierend, wird dies Emerald Rapids sein. Bereits 2023 soll die nächste Generation folgen und wird ebenfalls in Intel 7 gefertigt werden.

Auf dem Event hat Intel aber bereis die übernächste-Generation alias Granite Rapids gezeigt. Diese wird 2024 folgen und soll in Intel 3 gefertigt werden. Ursprünglich war hier einmal eine Fertigung in Intel 4 vorgesehen, allerdings hat Intel den Fokus verschoben und war von den Fortschritten in den Fertigungsschritten offenbar so überzeugt, dass man direkt auf Intel 3 gewechselt ist. Granite Rapids wird zusammen mit den neuen Chips erscheinen, die ausschließlich auf den Efficiency-Kernen basieren: Sierra Forest. Entsprechende Pläne verkündete Intel vor einigen Monaten.

Doch nun zurück zur Demo: Details dazu gab Intel nicht an. Doch auf dem Bild lässt sich erkennen, dass Intel hier DDR5-6400 auf vier Kanälen ausführt. Sapphire Rapids bietet acht Speicherkanäle, für Granite Rapids werden mindestens ebenfalls acht Kanäle erwartet.

Einen echten Erkenntnisgewinn aus der Demo gibt es nicht. Intel strahlt allerdings eine gewisse Zuversicht aus, dass man nach Sapphire Rapids nun wieder deutlich besser in der Spur ist.

Xeon Max Serie ist eine einmalige Sache

Zur Vorstellung der Xeon Max Series auf der Supercomputing 2022 zeigte Intel unten angehängt Roadmap.

Im Rahmen des Events zur vierten Generation der Xeon-Prozessoren haben wir uns von Intel noch einmal bestätigen lassen, dass die aktuelle Max Series auf Basis von Sapphire Rapids keinerlei Nachfolger haben wird. Emerald Rapids ist nicht mit HBM-Zusatz geplant. Danach soll Granite Rapids übernehmen bzw. die Falcon Shores XPUs decken das ab, was aktuell durch die Max Serie geleistet wird.