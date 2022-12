Werbung

In Zusammenarbeit mit Intel und Renesas hat SK hynix sogenannten MCR DIMM (Multiplexer Combined Ranks) entwickelt, der DDR5-Speicher deutlich beschleunigen soll, bzw. bei dem es sich um deutlich schnelleren DDR5 handelt, der bis zu 8.000 MT/s erreichen soll. Drei Jahre hat man an der Technik gearbeitet. Intel war ebenfalls daran beteiligt, da hier ein Ersatz für den Optane DC Persistent Memory gesucht wurde.

Der Trick des MCR DIMM ist ein Puffer-Speicher, bzw. eine Bündelung der Datenleitungen, die von den Speicherchips kommen. Die Speicherchips sind in zwei Ranks organisiert und werden zu jeweils 64 Bytes an Übertragungsmöglichkeiten in den Puffer geführt. Von dort geht es dann mit 128 Byte über das Speicherinterface an den Prozessor.

Uns aktuell nicht bekannt ist, ob ein auf DDR5 ausgelegter Speichercontroller auch MCR DIMMs ansprechen kann. Natürlich muss dieser mit den entsprechenden Transferraten zurechtkommen. Laut SK hynix macht man mit 8.000 MT/s den Anfang. Solche Geschwindigkeiten erreicht jedoch auch ein schneller Desktop-Prozessor auf Basis von Raptor Lake auf nur zwei Speicherkanälen. Üblicherweise nimmt die Geschwindigkeit der unterstützten Speichermodule mit der Anzahl der Speicherkanäle und der Bestückung ab.

Ab wann Intel MCR DIMMs zusammen mit seinen Prozessoren einsetzen wird, ist nicht bekannt. Details dazu verrät auch SK hynix nicht. Man plane die Massenproduktion in der Zukunft zu starten.