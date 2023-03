Werbung

Auf dem Financial Analyst Day im Juni 2022 stellte AMD in ausführlicher Form seine zukünftigen Pläne in den verschiedenen Produktkategorien vor. Von den damals vorgestellte vier Varianten an EPYC-Prozessoren auf Basis der Zen-4-Architektur ist aktuell erst eine offiziell vorgestellt worden. Die heute präsentierte EPYC Embedded 9004 Serie gehört mit zu den "klassischen" Server-Prozessoren alias Genoa.

Twitter-Nutzer @harukaze5719 ist in der Registrierungsdatenbank des PCI-SIG auf einen Eintrag gestoßen, der die Siena getauften Spezialmodelle für Telekommunikationsanwendungen als EPYC 8004 Serie ausweist.

Bereits bekannt und von AMD offiziell bestätigt wurde, dass die Siena-Prozessoren nur über maximal 64 Kerne verfügen werden. Insgesamt hat AMD versucht hier die Plattformkosten zu drücken und daher werden die Prozessoren auch auf dem kleineren Sockel SP6 zum Einsatz kommen und weniger PCI-Express-Lanes sowie Speicherkanäle nach Außen führen.

Wann genau AMD die EPYC 8004 Serie offiziell vorstellen wird, ist nicht bekannt. Nach dem Start der Genoa-Prozessoren wird nun erwartet, dass nun auch die Modelle Genoa-X mit zusätzlichem 3D V-Cache und Bergamo als Cloud-optimierte Variante bald starten werden.