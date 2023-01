Werbung

Die aktuellen Ryzen-7000er-Modelle sind ohnehin schon attraktive Prozessoren. AMD will die Verkäufe nun aber zusätzlich mit einem Games-Bundle ankurbeln. Als Beigabe gibt es den kommenden Star-Wars-Titel Jedi: Survivor.

Für diese Aktion ist die ganze Palette an Ryzen-7000er-Prozessoren qualifiziert: Vom Top-Modell Ryzen 9 7950X über Ryzen 9 7900X, Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700X, Ryzen 7 7700, Ryzen 5 7600X bis hin zum Ryzen 5 7600. Der letztgenannte Einstieg in die Ryzen-7000er-Welt ist aktuell ab rund 240 Euro lieferbar. Allerdings werden für diese neuen Prozessoren natürlich auch ein AM5-Mainboard und DDR5-Speicher benötigt.

Star Wars Jedi: Survivor wird der Nachfolger zu Star Wars Jedi: Fallen Order - und tritt damit in die Fußstapfen eines der besten Star-Wars-Spiele der vergangenen Jahre. Der Spieler schlüpft erneut in die Haut von Cal Kestis, einem der wenigen Jedi-Schüler, der die Order 66 überlebt hat. Aus dem Padawan ist zwischenzeitlich ein mächtiger Jedi-Ritter geworden. Trotzdem wird Cal Kestis weiterhin neue Fähigkeiten erlernen können. Dabei sollen sowohl vertraute als auch unbekannte Planeten erkundet werden. Der Titel soll am 17. März 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Die PC-Version setzt mindestens einen Rechner mit Windows 10 (64-Bit), 4-Kern-/8-Threads-CPU, 8 GB RAM, Grafikkarte mit DX12 und 8 GB Videospeicher und 130 GB freiem Speicherplatz voraus. Als konkrete Minimal-Grafikkarten werden AMD Radeon RX 580 und NVIDIA GTX 1070 genannt.

Im Rahmen der AMD-Verkaufsaktion wird ein Coupon-Code Käufern, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Ryzen-7000-Prozessor bei teilnehmenden Händlern erwerben, zur Verfügung gestellt. Dabei geht es ausschließlich um die PC-Version. Diese kann aktuell bereits über verschiedene Plattformen vorbestellt werden und kostet z.B. auf Steam 69,99 Euro. Das Spiel muss auf dem System installiert werden, auf dem der Code bis spätestens zum 6. Mai 2023 eingelöst wird. Eine Liste der teilnehmenden Händler gibt es auf der AMD-Seite. Der Aktionszeitraum begann am 24. Januar 2023 und endet am 1. April 2023 oder früher, wenn der Gutscheincode-Vorrat verbraucht sein sollte.

Die genauen Geschäftsbedingungen zur Aktion können auf der AMD-Seite eingesehen werden.