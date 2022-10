Werbung

Bereits seit einigen Wochen arbeitet Roman der8auer Hartung an einem Werkzeug, welches das Köpfen der Ryzen-7000-Prozessoren erleichtern soll. Der relativ dicke Heatspreader sorgt offenbar dafür, dass die Kühlung ohne diesen (geköpft) bzw. mit abgeschliffenem Heatspreader teilweise deutlich niedrigere Temperaturen hervorbringt.

Nun nähert man sich der finalen Phase der Entwicklung. der Direct-Die-Frame ist schon fertig entwickelt und sollte in Kürze im Handel ankommen. Das Delidding-Werkzeug wird aber noch etwas auf sich warten lassen. Im Rahmen eines Videos über die Entwicklung des Werkzeugs zeigt Roman wie er einen Ryzen 5 7600X mit sechs Kernen köpft. Zu seiner Überraschung zeigen sich aber zwei CCDs und ein IOD unter dem Heatspreader.

Da sich auf jedem CCD acht Zen-4-Kerne befinden, wäre dies für einen Sechskerner eigentlich nicht notwendig. Die von Roman geköpften Ryzen 9 7950X und Ryzen 9 7900X hatten allesamt zwei CCDs – soweit nicht weiter verwunderlich. Der Ryzen 7 7700X mit acht Kernen kommt mit einem CCD auf und das geköpfte Modell stellt sich auch genau so dar. Anders nun aber beim Ryzen 5 7600X.

Wer sich aber an die Ryzen-5000-Prozessoren zurückerinnert wird feststellen, dass wir auch hier Modelle des Ryzen 5 5600X gesehen haben, die zwei CCDs hatten. Auch Ryzen-7-5800X-Prozessoren mit zwei CCDs gab es. Hier und auch beim Ryzen 5 7600X sind aber nur ein CCD aktiv. Festgestellt hat Roman dies über kleine Kühlkörper, die er auf die CCDs aufgesetzt hat. Nach Einschalten des Systems erwärmte sich aber nur einer der CCDs.

Damals sagte AMD: "Processors with one disabled CCD can be manufactured to spec as a Ryzen 7 5800X or Ryzen 5 5600X on the remaining CCD. (…) The disabled CCD is permanently fused off at the factory and has no effect on the active die. Not many units need to take this route, but it nevertheless helps us ensure that customers have every opportunity to buy a high-performance Ryzen processor."

Einige wenige Prozessoren werden demnach als Zwölf- oder Sechzehnkern-Prozessor gefertigt, aufgrund von Ausschuss im Packaging kann es aber dazu kommen, dass sich diese nicht als solche Modelle qualifizieren und als Acht- oder gar Sechskerner auf den Markt gebracht werden. Ein Freischalten des deaktivierten CCDs ist nicht möglich.

Beim Ryzen 7 5800X3D zeigten sich auf dem Package bzw. dem Substrat ebenfalls bereits Spuren des Packaging für zwei CCDs, von denen dann aber nur eines ausgeführt wurde. Hier war die Bearbeitung aber relativ weit fortgeschritten, so dass man davon ausgehen kann, dass AMD bei den 3D-V-Cache-Prozessoren mit zwei CCDs plante, letztendlich aber nur das Modell mit einem CCD und acht Kernen auf den Markt gebracht hat.