AMDs Ryzen 9 7950X soll unter 50° Celsius mit bis zu 5,85 GHz laufen

Eigentlich hat AMD die Modelle der neuen Ryzen-7000-Serie für Sockel AM5 schon offiziell im Detail vorgestellt und dabei auch die Taktraten enthüllt. Zumindest beim Ryzen 9 7950X scheint es aber zusätzlich zum regulären Boost-Takt noch einen höheren fMax- bzw. Peak-Takt zu geben, der bei niedrigen Temperaturen erreicht werden kann.

Das Top-Modell der Ryzen-7000-Serie bietet 16 Kerne bzw. 32 Threads, die auf 16 MB L2-Cache und 64 MB L3-Cache zugreifen können. Bereits offiziell bestätigt wurden ein Basistakt von 4,5 GHz und ein Boost-Takt von 5,7 GHz. Die TDP wird mit 170 W angegeben.

wccftech.com will jetzt aus eigenen Quellen weitere Angaben zum Taktverhalten erfahren haben. So soll es eine fMax- bzw. Spitzen-Taktfrequenz von 5,85 GHz oberhalb des regulären Boost-Takts geben. Damit würde der Ryzen 9 7950X auf 150 MHz an die magische 6-GHz-Grenze herankommen - sie anders als der Core i9-13900K aber wohl nicht erreichen. Sowohl Peak- als auch Boost-Takt gelten für einen einzelnen Kern und sind temperaturabhängig. 5,85 GHz sollen nur erreicht werden können, wenn die Temperatur unter 50° Celsius liegt. Darüber wird maximal der reguläre Boost-Takt von 5,7 GHz erreicht. Der Ryzen 9 7950X dürfte hohe Ansprüche an die Kühlung stellen. WCCFTech geht davon aus, dass in den meisten Konstellationen maximal der Boost-Takt erreicht wird und nur mit Eigenbau-Wasserkühlungen oder besonders leistungsstarken AiO-Kühlungen die maximalen 5,85 GHz Peak-Takt möglich werden.

Neben Boost- und Peak-Takt gibt es auch einen maximalen Boost-Takt für alle Kerne. Dieser All-Core-Boost soll ab Werk bei 5,1 GHz und damit immerhin 600 MHz über dem Basistakt liegen. Auch für den All-Core-Boost gilt, dass er temperaturabhängig ist. WCCFTech hält einen All-Core-Boost von 4,9 - 5,05 GHz für realistischer. Insgesamt soll es für das neue AMD-Flaggschiff werkseitig also vier relevante Taktstufen geben:

Basistakt - 4,50 GHz (Stock)

All-Core- Boost - 5,10 GHz (Stock

Boost-Takt - 5,70 GHz (Stock)

Peak-Takt - 5,85 GHz (Stock)

Zum Start der Ryzen-7000-Serie werden die Tests zeigen, wo die Prozessoren hinsichtlich des Taktes landen und welche Leistung sie daraus entwickeln können. Das Rennen zwischen AMDs Ryzen 7000 und Intels Raptor Lake dürfte spannend werden.