Core i9-13900K: Intels Raptor Lake soll nun doch bis zu 6 GHz erreichen

Auf der Intel Tech Tour in Israel, auf der wir einen Blick in das Intel Design Center in Haifa und die Fab 28 in Kiryat Gat werfen werden, verriet Intel einige weitere Details zu den kommenden Raptor-Lake-Prozessoren.

So stand Raptor Lake bis vor zwei Jahren noch gar nicht auf der Roadmap von Intel. Nach Alder Lake war direkt der Wechsel auf Meteor Lake geplant. Doch hier gab es einmal mehr Verzögerungen und so hatte Intel nur zwei Möglichkeiten: Entweder die Zeit von Alder Lake mit Meteor Lake aussitzen oder eben eine weitere Generation einschieben. Man hat sich für letztgenannte Möglichkeit entschieden und Raptor Lake in den Ring geworfen. Gäbe es Raptor Lake also nicht, wäre Alder Lake auf dem LGA1700 auch die einzige CPU-Generation dieser Plattform geblieben – gleiches trifft in dieser Form natürlich für das Notebook-Segment zu.

Aufgrund der bereits erfolgten Entwicklung von Alder Lake und der im Verhältnis geringen Änderungen für Raptor Lake konnte Intel die Entwicklung dieser Core-Generation deutlich beschleunigen. Anstatt der üblichen 30 Monate hat man eben nur etwa 24 benötigt, um bis zum aktuellen Stand zu kommen.

Kerne bis 6 GHz

In der vergangenen Woche wurden die – damals noch vermutlich – finalen technischen Daten der ersten Raptor-Lake-Prozessoren bekannt. Doch offenbar hält Intel für uns noch eine Überraschung bereit. Im Rahmen der Tech Tour in Israel wurde eine Folie zur Entwicklung der Core-Generationen gezeigt. Nach Haswell und Broadwell wurden alle darauffolgenden Designs in Haifa entwickelt. Dies wären Skylake, Ice Lake, Tiger Lake, Alder Lake und nun auch Raptor Lake.

Im Zusammenhang mit Raptor Lake wird dann auf einen Takt von 6 GHz verwiesen, den die Prozessoren ab Werk erreichen. Bis sind wir hier aufgrund der Leaks von 5,8 GHz ausgegangen.

Tatsächlich aber werden es 6 GHz sein. Vermutlich wollte sich Intel diese Überraschung für einen späteren Zeitpunkt aufheben, nun aber ist die Katze aus dem Sack. Offiziell bestätigen will Intel die 6 GHz zwar noch immer nicht, da man dies aber höchstselbst auf der Bühne präsentierte, kann es daran allerdings keinerlei Zweifel mehr geben.

Daneben noch einmal bestätigt wird der Einsatz von DDR5-5600 von Raptor Lake, was allerdings keinerlei Überraschung mehr ist. Der neue OC-Weltrekord von 8 GHz ist für ein auf hohe Frequenzen ausgelegtes Design ebenfalls kaum mehr überraschend.

Zur Intel InnovatiON soll es weitere Informationen zu Raptor Lake, bzw. dann sollte auch schon der Startschuss fallen. Das Gigaherz-Rennen ist erneut eröffnet. AMDs Ryzen 9 7950X soll bis zu 5,7 GHz erreichen.