Neue Ryzen-Modellnummern: Eine weitere Ziffer für mehr Übersicht

Mit der nächsten Ryzen-Generation für Notebooks will AMD bei der Namensgebung, bzw. bei den Modellnummern aufräumen und klarer kommunizieren, welcher Prozessor und welche Technik zum Einsatz kommt.

Die Ryzen-7000-Serie für Notebooks ist eine wilde Mischung aus Chip-Generationen, denn wie auch schon bei der Ryzen-6000-Serie kommen hier nicht nur CPU-Kerne auf Basis von Zen 4 zum Einsatz. Vielmehr besteht die Ryzen-7000-Serie aus fünf Unterserien:

7020 Serie: Mendocino

7030 Serie: Barcelo-R

7035 Serie: Rembrandt-R

7040 Serie: Phoenix

7045 Serie: Dragon Range

Die "7" am Anfang der Serie steht für das Modelljahr - in diesem Fall 2023. Eine "8" folgt 2024 und eine "9" 2025. Darauf folgt die bekannte Marktsegmentierung Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3 und die Ziffern "1" und "2" für die Athlon-Modelle.

Die dritte Ziffer soll Auskunft darüber geben, welche Zen-Generation zum Einsatz kommt. Die vierte Ziffer kann nur eine "0" oder "5" sein – "0" für das untere Segment, "5" für das obere. Schlussendlich folgt eine Buchstabenfolge, welche die TDP-Klasse festlegt:

HX: 55 W

HS: 35+ W

U: 15 - 28 W

C 15 - 28 W

e: 9 W

Als Beispiel nennt AMD einen Ryzen 9 7945HX. Dieser "Dragon Range"-Prozessor wird 2023 auf den Markt kommen, basiert auf der Zen-4-Architektur und kommt als Ryzen 9 und HX im High-End-Bereich zum Einsatz. Ein Ryzen 3 7420U wird ebenfalls noch 2023 auf den Markt kommen, wird aber noch Zen-2-Kerne verwenden.

Das neue Namensschema gilt bisher nur für die Notebook-Prozessoren. Ein Vorteil ist sicherlich, dass AMD "ältere" CPU-Generationen in neuen Serien nicht mehr einfach so versteckt, sondern die Zen-Generation klar benennt. Dies war in der bisherigen Benennung ein häufig genannter Kritikpunkt. Zwei Leistungsklassen in einer TDP-Klassifizierung sind zudem ein Detail, welches sicherlich für Verwirrung sorgen wird.

Die Kundenerfahrungen werden zeigen, wie aussagekräftig das neue Namensschema am Ende wirklich ist. Enthusiasten, die sich ausgiebig mit dem Thema beschäftigen, werden die zusätzlichen Informationen sicherlich zu schätzen wissen. Sie hätte sich sicherlich auch noch gewünscht, dass die Informationen zur integrierten Grafikeinheit mit in die Bezeichnung wandern. Weniger informierte Käufer eines Notebooks werden aber sicherlich noch immer überfordert sein.