AMD stellt Ryzen-7000-Serie mit Zen-4-Chiplet in 5 nm und IOD mit RDNA-2-Grafik vor

AMD hat zur Keynote der Computex 2022 einige weitere Details der Ryzen-7000-Serie präsentiert. Zur CES Anfang Januar gab es die Bestätigung des Einsatzes eines Land Grid Array (LGA) für den AM5-Sockel und eine Demo eines Zen-4-Prozessors, der auf allen Kernen mit 5 GHz gelaufen sein soll. Ein weiteres Detail, welches schon damals bestätigt wurde, war die Tatsache, dass die CCDs mit den Zen-4-Kernen in 5 nm gefertigt werden sollen.

AMD wählt somit in alter Tradition die Computex als Termin für erste oder vollumfängliche Details zu seinen Ryzen-Prozessoren. Dies lässt sich wohl auch damit begründen, dass die Mainboardhersteller in Taiwan sitzen und diesen damit die Möglichkeit gegeben wird, ihre neuen Untersätze zu präsentieren. Neben den weiteren Details zu den Ryzen-7000-Prozessoren alias Raphael nennt AMD heute erste Details zu den dazugehörigen Chipsätzen. Dies wären der X670E, X670 und B650.

Die Mainboards mit X670E-Chipsatzes sollen das Non-Plus-Ultra für die ersten AM5-Prozessoren sein. Dies bezieht sich auch auf die Spannungsversorgung des Sockels. Bei X670 müssen bereits einige Abstriche hinsichtlich der Anbindung mittels PCIe 5.0 gemacht werden. Nur ein M.2- und der primäre Grafikkarten-Steckplatz werden PCIe 5.0 unterstützen – für die meisten Nutzer wird dies mehr als ausreichend sein. Der B650-Chipsatz, bzw. die entsprechenden Mainboards sollen der ideale Kompromiss aus Preis und Leistung sein.

Die Zen-4-Architektur wurde noch nicht in allen Details dargelegt, wohl aber die Tatsache, dass der L2-Cache auf nun ingesamt 1 MB anwächst. Dieser Umstand ist bereits aus ersten Benchmark-Leaks bekannt und dürfte die einzige Änderung in der Cache-Hierarchie sein.

Gegenüberstellung der Cache-Hierarchie Spiel Zen 1 Zen 2 Zen 3 Zen 4 L1-Cache pro Kern 96 kB (64 + 32 kB) 64 kB (32 + 32 kB) 64 kB (32 + 32 kB) 64 kB (32 + 32 kB) L2-Cache pro Kern 512 kB 512 kB 512 kB 1 MB L3-Cache 2x 16 MB

pro CCX / für 2x 4 Kerne 2x 16 MB

pro CCX / für 2x 4 Kerne 32 MB

pro CCD / für 8 Kerne 32 MB

pro CCD / für 8 Kerne

Der L1-Cache bleibt mit 64 kB unverändert. Dies gilt auch für die 32 MB an L3-Cache pro CCD, der allen acht Kernen zur Verfügung steht.

Unter anderem der größere L2-Cache pro Kern, aber auch weitere Änderungen im Hinblick auf die Zen-4-Architektur sollen für ein IPC-Plus von mehr als 15 % sorgen – genauer wollte sich AMD wohl noch nicht in die Karten schauen lassen. Weitere Details zu Zen 4 wird man dann wohl präsentieren, wenn auch die Prozessoren an den Start gehen, was heute noch nicht der Fall ist.

Wohl aber in die Karten schauen lässt sich AMD bei dem, was sich unter dem Heatspreader des neuen AM5-Packages befindet. Hier sitzen wieder ein oder zwei CCDs, die nun aber 5 nm bei TSMC gefertigt werden. Im CCD befinden sich bis zu acht Zen-4-Kerne. Diese erreichen einen Takt von 5 GHz und mehr – auch hier wollte AMD nicht genauer werden. In einer Demo wurde ein Ryzen-7000-Prozessoren mit 5,5 GHz gezeigt.

Den CCDs zur Seite steht der IOD (I/O-Die), der unter anderem die Controller für den DDR5-Arbeitsspeicher sowie die PCI-Express-5.0-Lanes bereithält. Insgesamt 24 PCIe-5.0-Lanes bieten die Ryzen-7000-Prozessoren. Zudem erhält der IOD eine integrierte Grafikeinheit auf Basis der RDNA-2-Architektur. Über deren Ausbaustufe verrät AMD nichts, aber nun können auch Systeme mit einem Standard-Ryzen-Prozessor ohne dedizierte Grafikkarte auskommen, sollte dies denn notwendig sein.

AMD will die Ryzen-7000-Prozessoren im Herbst auf den Markt bringen. Dementsprechend sind alle Details zur Zen-4-Architektur, den Ausbaustufen der Kerne für die verschiedenen Modellvarianten sowie zu den neuen Funktionen des IOD zu einem späteren Zeitpunkt zu erwarten.