Vor dem Start: Weitere Leistungswerte zum Core i9-12900KS

Irgendwann in den kommenden Wochen wird Intel den Core i9-12900KS offiziell vorstellen bzw. auf den Markt bringen. Bisher sprechen die Gerüchte von einer Vorstellung Anfang April, inzwischen scheint Intel auch zeitlich den direkten Konter zum Ryzen 7 5800X3D zu suchen, der ab dem 20. April verfügbar sein soll.

Doch auch wenn der Core i9-12900KS erst ab April im Handel sein soll, scheinen einige Shops bereits vereinzelt Prozessoren ausgeliefert zu haben. Einer der glücklichen Käufer Seby9123 hat nun die bisher bekannten technischen Daten zu den Power-Limits bestätigt und zudem einige Benchmarks ausgeführt.

Die Processor Base Power (PBP) bzw. das PL1 liegt bei 150 W – 25 W als für die bisher veröffentlichten K-Modelle. Die Maximum Turbo Power (MTB) bzw. das PL2 soll bei 260 W liegen – 29 W mehr als beim Core i9-12900K. Zwei der Performance-Kerne boosten mit einem Takt von bis zu 5,5 GHz, bei einer Volllast kommen alle acht Kerne auf 5,2 GHz. Die Efficiency-Kerne kommen auf 4,0 GHz – 100 MHz mehr als beim Core i9-12900K.

Gegenüberstellung der Prozessoren Kerne L3-Cache L2-Cache Turbo 3.0 Boost-Takt Basis-Takt Base Power Turbo Power Preis Core i9-12900KS 8P+8E 30 MB 14 MB 5,5 GHz 5,2 GHz 3,4 GHz 150 W 260 W - Core i9-12900K 8P+8E 30 MB 14 MB 5,2 GHz 5,1 / 3,9 GHz 3,2 / 2,4 GHz 125 W 241 W 575 Euro Core i7-12700K 8P+4E 25 MB 12 MB 5,0 GHz 4,9 / 3,8 GHz 3,6 / 2,7 GHz 125 W 190 W 400 Euro Core i5-12600K 6P+4E 20 MB 9,5 MB - 4,9 / 3,6 GHz 3,7 / 2,8 GHz 125 W 150 W 290 Euro

In den Standard-Einstellungen hat Seby9123 den Cinebench R23 komplett durchlaufen lassen und bestätigt in etwa die bereits bekannten Ergebnisse. Das Single-Threaded-Ergebnis liegt noch einmal um 10 % über dem Core i9-12900K und der Vorsprung auf AMDs Zen-3-Prozessoren wächst hier deutlich an. Das Multi-Threaded-Ergebnis zeigt ein Plus von 6 %.

Der höhere Boost-Takt von 5,5 GHz auf zwei Kernen dürfte sich aber besonders in einigen Spielen auswirken. Entsprechende Benchmarks fehlen hier allerdings. Ausgeführt wurden die Benchmarks auf einem ASUS ROG Maximus Z690 Apex zusammen mit DDR5-6200. Der Arbeitsspeicher hat auf die Cinebench-Ergebnisse aber keinerlei Auswirkungen.

Cinebench R23 Single-Threaded Intel Core i9-12900KS 2161XX



Intel Core i9-12900K 1957XX



Intel Core i9-11900K 1689XX



AMD Ryzen 9 5950X 1640XX



AMD Ryzen 9 5900X 1614XX



Intel Core i9-10900K 1386XX



Intel Core i9-9900KS 1312XX



in Punkten Mehr ist besser

Cinebench R23 Multi-Threaded Intel Core i9-12900KS 29164XX



Intel Core i9-12900K 27430XX



AMD Ryzen 9 5950X 24838XX



AMD Ryzen 9 5900X 21115XX



Intel Core i9-10900K 15911XX



Intel Core i9-11900K 15188XX



Intel Core i9-9900KS 11927XX



in Punkten Mehr ist besser

Ein kurzer Overclocking-Test ermöglichte den Betrieb der Performance-Kerne bei 5,4 GHz, die Efficiency-Kerne liefen bei 4,2 GHz. Das Multi-Threaded-Ergebnis stieg auf 30.902 Punkte, allerdings kratzten die Temperaturen an der Marke von 100 °C. Welcher Kühler zum Einsatz kam ist nicht bekannt.

Intel scheint mit der Abschaltung der AVX-512-Einheiten ernst zu machen. Egal ob mit neuem oder dem alten Microcode Revision 15: AVX-512 scheint beim Core i9-12900KS nicht mehr zu funktionieren.

Für Spieler, die es auf Höchstleistung anlegen, kommt es also bald zu einem Showdown. AMDs Ryzen 7 5800X3D gegen den Intel Core i9-12900KS. Der Ryzen 7 5800X3D dürfte für 449 Euro in den Handel kommen. Derzeit kostet ein Core i9-12900K 575 Euro, das KS-Modell dürfte noch einmal darüber liegen. Preislich unterscheiden sich beide Modelle also deutlich.