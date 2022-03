Intel soll AVX-512-Einheiten für Alder Lake auf Hardwareebene abschalten

In der Geschichte rund um die Deaktivierung der vorhandenen AVX-512-Funktionseinheiten in den Alder-Lake-Prozessoren gibt es Neuigkeiten. Offenbar sieht Intel nach einer Deaktivierung per Microcode-Update die nächste Stufe als unvermeidlich: Die Deaktivierung auf Hardwareebene sprich per eFuse, also einer Sicherung, die ausgelöst werden kann und gewisse Bereiche sperrt.

Bereits vor einigen Wochen wurde bekannt: Intel deaktiviert die AVX-512-Funktionseinheiten per Microcode-Update und verschiedene Mainboard-Hersteller setzen dies auch direkt um. Andere wiederum suchen nach Workarounds und bieten Schalter im BIOS an, die zwischen den Microcodes wechseln lassen. Es bleibt also dabei: Wer möchte kann AVX-512 mit den Alder-Lake-Prozessoren nutzen, wenngleich der praktische Nutzen nur für sehr wenige überhaupt interessant ist.

Nun scheint Intel die Reißleine ziehen zu wollen. Laut TomsHardware äußerte sich ein Intel-Sprecher wie folgt:

"Although AVX-512 was not fuse-disabled on certain early Alder Lake desktop products, Intel plans to fuse off AVX-512 on Alder Lake products going forward." Übersetzt heißt dies soviel wie: "Obwohl AVX-512 für frühere Alder Lake-Desktop-Produkte nicht deaktiviert wurde, plant Intel, AVX-512 zukünftig auf Alder-Lake-Produkten zu deaktivieren."

Hier ist die Rede von einer direkten Abschaltung der Funktionseinheiten – dem Auslösen der Sicherung. Dies macht es auch unmöglich AVX-512 per Microcode wieder zu aktivieren.

Warum Intel diesen (nächsten) Schritt gehen möchte, ist nicht bekannt. Die Zielgruppe für AVX-512 auf Alder Lake dürfte extrem gering sein. Zunächst einmal will Intel AVX-512 auf den Non-K-Prozessoren deaktivieren. Klar ist, dass Intel für die Alder-Lake-Prozessoren nie davon sprach AVX-512 unterstützen zu wollen. Dies ist wohl mehr oder weniger versehentlich der Fall. Die kommende Xeon-Generation (Sapphire Rapids) verwendet ebenfalls Golden-Cove-Kerne, diese sind aber hinsichtlich der Cache-Größen angepasst und bieten die volle Unterstützung von AVX-512.

Wir haben bei Intel nach weiteren Details zum Vorgehen gefragt und warten auf eine Antwort.