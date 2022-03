AMD Ryzen 7 5800X3D soll 449 US-Dollar kosten

Von einer bisher immer höchst präzisen Quelle will Videocardz erfahren haben, dass der Ryzen 7 5800X3D ab dem 20. April für 449 US-Dollar vorgestellt werden soll. Damit wäre er exakt so teuer wie der Ryzen 7 5800X zur Einführung – allerdings kam dieser ohne die zusätzlichen 64 MB an L3-Cache (bzw. 3D V-Cache, so AMDs Bezeichnung für den zusätzlichen SRAM). Damals übernahm AMD den Preis in Euro 1:1, ob dies auch für den Ryzen 7 5800X3D gilt und dieser dann 449 Euro kosten wird, bleibt abzuwarten.

Der Ryzen 7 5800X3D bietet neben den ohnehin vorhandenen 32 MB an L3-Cache zusätzliche 64 MB und kommt somit auf ingesamt 96 MB. Zu dessen Umsetzung veröffentlichte AMD zur ISSCC 2022 weitere Details. Der Prozessor selbst bietet einen Basis-Takt von 3,4 GHz und kommt per Boost auf 4,5 GHz. Der Ryzen 7 5800X taktet mit 3,8, bzw. 4,7 GHz etwas höher. Die TDP ist mit 105 W identisch.

Außerdem soll es noch weitere Modelle geben, die vor allem im Einstiegsbereich angesiedelt sind und zu denen es vor einigen Tagen bereits erste Gerüchte gab. Offenbar will AMD seinem Konkurrenten Intel hier doch nicht ganz das Feld überlassen.

Die Ryzen-5000-Serie

Kerne Basis / Boost L3-Cache TDP Preis Ryzen 9 5950X 16 3,4 / 4,9 GHz 64 MB 105 W 799 Euro Ryzen 9 5900X 12 3,7 / 4,8 GHz 64 MB 105 W 549 Euro Ryzen 7 5800X3D 8 3,4 / 4,5 GHz 96 MB 105 W 449 USD Ryzen 7 5800X 8 3,8 / 4,7 GHz 32 MB 105 W 449 Euro Ryzen 7 5700X 8 3,4 / 4,6 GHz 32 MB 65 W 299 USD Ryzen 5 5600X 6 3,7 / 4,6 GHz 32 MB 65 W 299 Euro Ryzen 5 5600 6 3,5 / 4,4 GHz 32 MB 65 W 199 USD Ryzen 5 5500 6 3,6 / 4,2 GHz 16 MB 65 W 159 USD Ryzen 5 4600G 6 3,7 / 4,2 GHz 8 MB 65 W 154 USD Ryzen 5 4500 6 3,6 / 4,1 GHz 8 MB 65 W 129 USD Ryzen 3 4100 4 3,8 / 4,0 GHz 4 MB 65 W 99 USD

Bei den in der Tabelle erwähnten Euro-Preise handelt es sich um die unverbindlichen Preisempfehlungen zum Start. Die Straßenpreise sind inzwischen teilweise deutlich darunter gefallen. Alle mit US-Dollar-Preis angegebenen Prozessoren sind noch nicht von AMD bestätigt. Die Angaben sind daher mit Vorsicht zu genießen. Dies gilt außerdem für die 449 US-Dollar des Ryzen 7 5800X3D.

Neben weiteren Modellen der Ryzen-5000-Serie setzt AMD im Einstiegsbereich offenbar einige Varianten auf Basis von Renoir-X sowie Cezanne ein.