Intel über Raptor Lake, Meteor Lake, Arrow Lake und Lunar Lake

Auf das Update der Xeon-Roadmap folgen auch neue Informationen zu den Client-Produkten sprich den Desktop-Prozessoren. Neue Details gibt es zu Raptor Lake, Meteor Lake, Arrow Lake und Lunar Lake und damit zu allen CPU-Generationen die bis 2025 erscheinen werden.

Raptor Lake wird zur aktuellen Sockel-Generation LGA1700 kompatibel sein. Intel spricht von einer Erhöhung der Leistung im Bereich von bis zu 10 % – was nach etwas weniger klingt, als die meisten erwarten würden. Bis zu 24 Kerne sollen die Prozessoren auf Basis von Raptor Lake besitzen. Bisherigen Gerüchten zufolge kommen weiterhin acht Performance-Kerne und 16 Efficiency-Kerne zum Einsatz. Dies passt auch zu den Angaben von bis zu 32 Threads, die Intel nun nennt. Gefertigt werden die Raptor-Lake-Prozessoren in Intel 7. Schlussendlich spricht Intel auch verbesserten Overclocking-Funktionen und AI-M.2-Module. Diese AI-M.2-Module enthalten eigene AI-Rechenbeschleuniger, die dann genutzt werden können.

Intel plant Raptor Lake für das zweite Halbjahr 2022 ein.

Meteor Lake soll in Intel 4 gefertigt werden – so viel war aber auch schon vorher bekannt. Als Tile-Design setzt Intel hier auf einen Compute-Tile, einen SoC-Tile und einen GPU-Tile. 2023 sollen die Meteor-Lake-Prozessoren auf den Markt kommen. Arrow Lake wird als erstes Design auf Intel 20A in der Fertigung setzen. Hinzu kommt mindestens ein Tile, welches extern in N3 bei TSMC gefertigt wird. Es werden aber auch Tiles einer externen Fertigung zum Einsatz kommen. Die integrierte GPU soll eine "discrete graphics-class performance" erreichen. Arrow Lake soll 2024 folgen.

Für Lunar Lake will Intel weiterhin auf eine Kombination aus interner und externer Fertigung setzen. Derzeit Plant Intel mit 18A und einer nicht weiter spezifizierten externen Fertigung.