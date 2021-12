Intel zeigt PCIe-5.0-SSD auf Alder-Lake-Plattform

Eine eigentlich für die CES Anfang Januar geplante Demonstration wurde von Intel nun per Tweet vorab veröffentlicht. In der kurzen Demo zeigt Chief Performance Strategist Ryan Shrout die Leistung einer PCI-Express-5.0-SSD auf einem Alder-Lake-System.

Da es noch keinerlei Consumer-SSD mit PCIe 5.0 gibt, griff Intel auf eine PM1743 von Samsung zurück. Diese wurde auf einer Adapterkarte installiert, die wiederum in einen PCI-Express-Slot gesteckt wurde. Die Anbindung fand über vier Lanes statt.

In der Demonstration erreicht die PM1743 im IO-Meter eine Datenrate von mehr als 13 GB/s – vier PCIe-5.0-Lanes erreichen eine theoretische Übertragungsrate von 15,754 GB/s.

Die Alder-Lake-Prozessoren bieten insgesamt 16 PCI-Express-5.0-Lanes. Diese können in 1x 16 oder 2x 8 Lanes aufgeteilt werden. Eine weitere Aufteilung in 2x 8 und 2x 4 Lanes ist nicht möglich. Für NVMe-SSDs sieht Intel in der Alder-Lake-Plattform vier Lanes auf Basis von PCI-Express 4.0 auch, auch wenn einige Mainboardhersteller je nach Modell die PCIe-5.0-Lanes auch in M.2-Steckplätze überführen, was dann aber wiederum zu einer Aufteilung der 16 Lanes in zweimal acht führt.

Im kommenden Jahr dürften wir die ersten NVMe-SSDs auf Basis von PCI-Express 5.0 sehen. ADATA wird auf der CES erste Modelle vorstellen und von anderen Herstellern ist dies ebenfalls zu erwarten.