AMD bereitet B2-Stepping der Vermeer-Prozessoren vor (2. Update)

Noch immer sieht AMD in der Ryzen-5000-Serie die zum Start vorgestellten Prozessor-Modelle vor. Über einen Refresh wurde bereits mehrfach spekuliert. Bei den Matisse-Prozessoren der Ryzen-3000-Serie gab es im Sommer des vergangenen Jahres dann auch die XT-Modelle mit höherem Takt. Patrick Schur, immer mal wieder für Leaks neuer AMD-Hardware bekannt, ist nun über ein B2-Stepping der aktuellen Vermeer-Prozessoren gestolpert.

Eines der neuen Modelle bietet 16 Kerne, genau wie der Ryzen 9 5950X im B0-Stepping, allerdings liegt der Boost-Takt für das B2-Stepping bei 5 GHz, während das aktuelle Modell hier auf 4,9 GHz kommt. Der Basis-Takt scheint mit 3,4 GHz identisch zu sein.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Das zweite neue Modelle mit B2-Stepping bietet sechs Kerne. Mit einem Basis-Takt von 3,7 GHz und einem Boost-Takt von 4,6 GHz sind die Taktraten hier also identisch. Neben den reinen Taktangaben in den Basis- und Boost-Stufen spielt es für die Leistung aber auch eine Rolle, ob nicht vielleicht durchschnittlich höhere Taktraten erreicht werden.

Der Matisse-Refresh sah drei neue Modelle vor. Das Taktplus betrug hier zwischen 100 und 200 MHz. Eine höhere Einordnung der Thermal Design Power gab es damals nicht – dies wird auch für einen eventuellen Vermeer-Refresh nicht erwartet. Ob das B2-Stepping aber überhaupt gleichbedeutend mit einem XT-Refresh ist, bleibt abzuwarten. Neue OPNs (Processor’s Model Number) müssen kein Hinweis dazu sein. Der "neue" Sechskerner wäre mit gleichem Takt sicherlich nicht für ein XT-Refresh geeignet. Der etwas schnellere Ryzen 9 5950X hingegen schon. Insgesamt hinterlassen die bisher bekannten Informationen zum B2-Stepping mehr Fragen, als das sie Antworten geben.

1. Update:

AMD hat inzwischen ein Statement (unter anderem gegenüber Benchmarl.pl) veröffentlicht:

"As part of our continued effort to expand our manufacturing and logistics capabilities, AMD will gradually move AMD Ryzen 5000 Series Desktop Processors to B2 Revision over the next 6 months. The revision does not bring improvements in terms of functionality or performance, furthermore, no BIOS update will be required."

Demnach wird man die Ryzen-5000-Prozessoren in einigen Schritten über die nächsten sechs Monate in das B2-Revision überführen. Die neue Revision soll allerdings keinerlei verbesserte Leistung zu bieten haben. Zudem ist kein neues BIOS notwendig. Der OPN-Code zeigt allerdings für den 16-Kerner den höheren Boost-Takt. Was es damit auf sich hat, ist weiterhin nicht bekannt.

2. Update:

Inzwischen sind erste Beta-BIOS-Versionen mit AGESA 1.2.0.3A für einige Mainboards von ASUS (ROG Crosshair VIII Impact, ROG Crosshair VIII Hero, ROG Crosshair VIII Hero (Wifi), ROG Crosshair VIII Dark Hero und ROG Crosshair VIII Formula) aufgetaucht, welche auch die Einträge für die Vermeer-Prozessoren im B2-Stepping enthalten. Die BIOS-Dateien findet ihr in der "AM4 UEFI/BIOS/AGESA"-Übersicht im Forum.

Damit dürften weitere BIOS-Versionen auch für anderen Mainboards erscheinen, welche die Einführung der Vermeer-Prozessoren im B2-Stepping vorbereiten.

Preise und Verfügbarkeit AMD Ryzen 9 5950X 799,00 Euro 839,00 Euro Ab 799,00 EUR Zum Shop >> Zum Shop >> Zeigen >>