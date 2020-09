Erste Informationen zu AMDs Rembrandt: Zen 3 in 6 nm

Ein weiteres Puzzleteil von AMDs Roadmap wurde veröffentlicht. Twitter-Nutzer @MebiuW hat über die vergangenen Monate immer wieder Ausschnitte der Roadmap gepostet, nun den Teil mit Informationen zum Cezanne-Nachfolger Rembrandt.

Auch hier wird AMD offenbar Zen-3-Kerne verwenden, zu denen am 8. Oktober erste Informationen erwartet werden. Die Prozessoren auf Basis des Rembrandt-Designs werden aber erst 2022 erwartet. Hinzu kommt die Nennung von einer Fertigung in 6 nm. Eine solche war im Zusammenhang mit Prozessoren von AMD noch nicht genannt worden. Bisher ist man immer davon ausgegangen, dass nach der Fertigung in 7 nm der Sprung auf 5 nm folgen wird. TSMC hat mit der Fertigung in 6 nm aber einen interessanten Zwischenschritt, der sich vor allem durch eine um 18 % gesteigerte Transistordichte auszeichnet.

Daneben soll die APU offenbar eine Navi2-GPU verwenden – Basis dürfte die RDNA-2-Architekur sein, zu der wir am 28. Oktober mehr erfahren werden. Hinzu kommen PCI-Express 4.0 und LPDDR5 bzw. DDR5 für den Arbeitsspeicher. Bereits im Zusammenhang mit dem Van-Gogh-Design (welches zwischen den Ryzen-Prozessoren und APUs positioniert ist) wurde die Abkürzung CVML aufgeführt. Diese könnte für Computer Vision and Machine Learning Accelerator stehen. Intel verbaut seit den Ice-Lake-Prozessoren einen dedizierten AI-Beschleuniger in seinen Prozessoren und setzte dies mit Tiger Lake fort.

Auf die aktuellen Renoir-Prozessoren folgt also im nächsten Jahr also das Cezanne-Design und darauf wiederum Rembrandt. Die Ryzen-Prozessoren auf Basis von Zen 3 (Vermeer), die AMD eben am 8. Oktober vorstellen wird, haben mit Warhol und Raphael bereits ihre Nachfolger.

Codenamen der Ryzen-Prozessoren (Desktop) Serie Codename Architektur Fertigung Ryzen 1000 Summit Ridge Zen 14 nm Ryzen 2000 Pinnacle Ridge Zen+ 12 nm Ryzen 3000 Matisse Zen 2 7 nm Ryzen 4000 Vermeer Zen 3 7 nm - Warhol Zen 3+ 7 nm - Raphael Zen 4 5 nm

Bei den Ryzen-Prozessoren wird der Wechsel von AM4 auf AM5 sicherlich interessanter Punkt werden. Warhol wird als Kandidat gehandelt, diesen Wechsel zu vollziehen.

Bei den APUs sähe dies wie folgt aus:

Codenamen der Ryzen-Prozessoren (APUs) Serie Codename Architektur Fertigung Ryzen 2000 Raven Ridge Zen / Vega 14 nm Ryzen 3000 Picasso Zen+ / Vega 12 nm Ryzen 4000 Renoir Zen 2 / Vega 7 nm - Cezanne Zen 3 / Vega 7 nm - Van Gogh Zen 2 / Navi 7 nm - Rembrandt Zen 3 / Navi 2 6 nm - Dragon Crest - -

Hier laufen Cezanne und Von Gogh sowie Rembrandt und Dragon Crest parallel zueinander. Zu Dragon Crest gibt es noch keine belastbaren Informationen, wenngleich hier sicherlich Zen 3 und Zen 4 und die Fertigung in 6 oder 5 nm schon eine Rolle spielen werden.

Auf die wichtigen Serien wie die Ryzen-Prozessoren für die Desktops sowie die EPYC-Prozessoren bezogen bleibt es recht übersichtlich, während es bei den APUs teilweise schon etwas unübersichtlich wird.

Videocardz hat die Puzzleteile in Bildform zusammengesetzt.